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Microsoft прекратит поддержку Windows 10 Mobile в декабре

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В компании предлагают перейти на iOS или Android.
Поддержка Windows 10 Mobile завершится в декабре
Поддержка Windows 10 Mobile завершится в декабре
PCWorld

Microsoft объявила о закрытии мобильной операционной системы Windows 10 Mobile. Поддержка ОС закончится 10 декабря 2019 года — после этого компания не будет выпускать обновления и патчи безопасности. Затем прекратят работу многие функции системы.

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Так, создание резервной копии будет работать до 10 марта 2020 года, а восстановление системы из нее — до 10 декабря 2020-го. После этого смартфоны можно будет использовать для звонков и выхода в интернет. Также продолжит работу магазин приложений Windows Store, хотя его ассортимент давно не обновляется.

В самой Microsoft советуют пользователям купить смартфон под управлением iOS и Android, поскольку на них тоже выпущены фирменные сервисы, такие как Office. По всей видимости, компания не планирует в ближайшее время заниматься смартфонами, а продолжит развитие актуальных версий Windows 10.

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Кстати, одно из перспективных направлений — Windows 10 ARM с поддержкой мобильных процессоров. В этом году выйдут ноутбуки под ее управлением. В теории ARM-версия Windows может стать основой для будущих смартфонов Microsoft, если компания захочет вернуться на рынок мобильных операционных систем.

Напомним, ранее Microsoft официально "похоронила" Windows Mobile.

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Теги: Windows 10 Mobile
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Осталось 300 символов
    21.01.2019, 12:36
Оценка:  -1
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