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Видео дня: Плакала от Чоткий Паца и Андрей Хайат в Голосе страны

Комментариев: 2
В трендах - пародия и песенный конкурс.

KAZKA - ПЛАКАЛА (ПАРОДИЯ)

Два с лишним миллиона просмотров за четыре дня набрала пародия от Чоткого пацы. 

Из хита 2018 года сделали новогоднюю песню про похмелье и потраченные за праздники деньги.

Андрей Хайат – "В кінці греблі шумлять верби" – выбор вслепую – Голос страны 9 сезон

Андрей Хайат исполнил украинскую народную песню "В кінці греблі шумлять верби" на слепых прослушиваниях в 1 выпуске 9 сезона Голоса страны.

Напомним, ранее в тренды попали Сало единорога и 9 лайфхаков для зимы.

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Теги: видео дня, тренды Youtube, Голос країни, KAZKA, Чоткий Паца
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Комментариев (2)
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    21.01.2019, 12:36
Оценка:  -1
Google щотижня платить онлайн-роботу від 8000 до 12000 євро. І я отримав перший місяць 32637 євро і 39496 євро B останньому щомісячному списку Google, коли я працював вдома. Це дуже зручно, і я просто радий дізнатися про це.

Відвідайте ..... >>>> w­w­w­.­w­e­b­j­o­b­3­3­.­c­o­m
SEMPENTY    21.01.2019, 12:30
Оценка:  0
SEMPENTY
Щоу деградирует... этим придуркам уже ставят прогулы в дурке.
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