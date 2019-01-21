Видео дня: Плакала от Чоткий Паца и Андрей Хайат в Голосе страны
В трендах - пародия и песенный конкурс.
KAZKA - ПЛАКАЛА (ПАРОДИЯ)
Два с лишним миллиона просмотров за четыре дня набрала пародия от Чоткого пацы.
Из хита 2018 года сделали новогоднюю песню про похмелье и потраченные за праздники деньги.
Андрей Хайат – "В кінці греблі шумлять верби" – выбор вслепую – Голос страны 9 сезон
Андрей Хайат исполнил украинскую народную песню "В кінці греблі шумлять верби" на слепых прослушиваниях в 1 выпуске 9 сезона Голоса страны.
Напомним, ранее в тренды попали Сало единорога и 9 лайфхаков для зимы.
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