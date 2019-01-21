День в истории: 21 января - Первая атомная подлодка и рождение Браунинга

В этот день, 21 января, произошли такие события.

День рождения Джона Браунинга

Браунинг с винтовкой M1918 wikipedia.org

Джон Мозес Браунинг родился 21 января 1855 года в Огдене (штат Юта, США). Его отец занимался изготовлением дульнозарядных ружей, в 1852 году открыл свой собственный оружейный магазин.

Джон с детства пошел по стопам своего отца. В возрасте тринадцати лет он собрал в его мастерской свое первое ружье.

В 23 года Джон Мозес Браунинг получил свой первый патент на однозарядную винтовку “J. M. Browning Single Shot Rifle“ (позднее она стала известна под названием “Винчестер Модель 1879 года“).

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Вскоре умирает отец Джона и оставляет кузницу и оружейный цех Джону и его братьям. Они открывают маленькую оружейную фабрику-магазин названную “J. M. Browning & Bros.“. Фирма занималась ремонтом и переделкой оружия известных фирм, а также разработкой и производством оружия под своей торговой маркой.

Джон Браунинг в этот период запатентовал несколько своих изобретений, в частности полуавтоматическое ружье с магазином, расположенным под стволом, Аuto 5.

В 1903 году появляется автоматический пистолет – “9 мм пистолет Браунинга образца 1903 года“. Его конструкция оказалась настолько удачной, что он выпускался непрерывно в течение 37 лет и принес изобретателю широкую известность. Данный пистолет был запатентован бельгийской оружейной компанией “Фабрик Насьональ“ в Эрстале, которая плотно сотрудничала с Браунингом начиная еще с 1898 года.

Позже Браунинг также разрабатывал подобные системы и для американской армии, но с 1902 года жил в Бельгии.

Вообще за годы своей работы с области изобретения оружия жизни он создал 37 моделей нарезного оружия и 18 гладкоствольного, получил 128 патентов на свои новые изобретения, однако далеко не всегда под его именем.

Джон Браунинг скончался 26 ноября 1926 года в Брюсселе (Бельгия) от сердечного приступа. Его тело было перевезено на родину и захоронено

Первая в мире атомная подводная лодка

Наутилус topwar.ru

Идея боевого применения подводного судна, высказанная впервые еще Леонардо да Винчи, была популяризирована в романе Жюля Верна “20 тысяч лье под водой“, написанном в 1870 году. В романе описывается подводная лодка “Наутилус“, которая таранит и уничтожает надводные корабли, используя металлический «бивень», располагающийся на носу лодки. Ни о каких прототипах торпед или иного оружия в романе речи не шло.

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Влияние романа “20 тысяч лье под водой“ на умы было столь сильно, что первую атомную подводную лодку назвали в честь “Наутилуса“ Жюля Верна, а еще через восемь месяцев она была принята на вооружение ВМС США. При длине – 97 метров и ширине 8,2 метра, лодка имела водоизмещение 4092 тонны. Она провела рекордное на тот момент для американцев время под водой без всплытия и показала наибольшую скорость под водой – до 20 узлов.

“Наутилус“ стал также первой субмариной, которая прошла Северный полюс подо льдами Арктики 3 августа 1958 года. Интересно и то, что на борту этого судна проводились психотронные испытания. В частности делались попытки влияния на принятие решений капитаном корабля противника.

Сегодня пять стран – Россия, Китай, США, Великобритания и Франция – используют больше ста атомных подводных лодок. А первенец “Наутилус“ стоит в Гротоне у мемориального причала.

Международный день объятий

Международный день объятий Materinstvo.ru

21 января во всем мире отмечается один из самых необычных праздников — Международный день объятий (International Hug Day). Он был основан в США в 1986 году под названием Национального дня объятий (National Hugging Day), а затем стремительно распространился по всему миру.

Согласно традиции праздника, заключить в дружеские объятия в этот день можно даже незнакомого человека.

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Несмотря на молодой возраст этого праздника, сегодня трудно найти его автора: неизвестно, кому впервые в голову пришла такая идея “тесного“ празднования 21 января, и почему выбрана именно эта дата.

Считается, что инициаторами праздника являются студенты. Именно в этот день парни и девушки заключали в свои объятия друг друга безо всякой интимной подоплеки. И, кстати, именно они в последние годы проводят 21 января различные флешмобы, посвященные данному празднику. По своеобразной легенде, во время дружеского объятия люди обмениваются душевным теплом.

Важно также отметить, что есть еще один День объятий, который отмечается ежегодно 4 декабря, он ведет свою историю с 70-х годов 20 века. Но январский более известен, а потому и отмечается более широко.

Напомним, днем ранее мы вспоминали рождение Ампера и основание Львовского университета.