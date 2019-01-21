День в истории: 20 января - Рождение Ампера и основание Львовского университета

В этот день, 20 января, произошли такие события.

Основание Львовского университета

Львовский университет wikipedia.org

Датой основания Университета считается 20 (30) января 1661 года, когда Указ польского короля Яна II Казимира присвоил основанной в 1608 иезуитской коллегии статус академии и “титул университета“. Формальное подтверждение прав академии и университета последовало в 1758—1759.

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Нынешнее здание главного корпуса университета на улице Университетской, д. 1 было построено в 1877—1881 годах (архитектор Ю. Хохбергер). Первоначально в нём располагался Краевой сейм Галиции и Лодомерии.

Фасад украшен величественным портиком с колоннами и лоджией, скульптурными аллегорическими группами «Работа» и «Образование» при входе, «Галиция, Висла и Днестр» — на аттике (скульптор Т. Ригер). В 1920 году здание передано Львовскому университету Яна Казимира.

День рождения Ампера

Андре-Мари Ампер wikipedia.org

Андре-Мари Ампер родился 20 января 1775 года.

Он создал первую теорию, которая выражала связь электрических и магнитных явлений. Амперу принадлежит гипотеза о природе магнетизма, он ввел в физику понятие электрического тока. Джеймс Максвелл назвал Ампера “Ньютоном электричества“.

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Математика, механика и физика обязаны Амперу важными исследованиями. Его основные физические работы выполнены в области электродинамики. В 1820 он установил правило для определения направления действия магнитного поля на магнитную стрелку, известное ныне как правило Ампера; провёл множество опытов по исследованию взаимодействия между магнитом и электрическим током; для этих целей создал ряд приборов; обнаружил, что магнитное поле Земли влияет на движущиеся проводники с током. В том же году открыл взаимодействие между электрическими токами, сформулировал закон этого явления (закон Ампера), развил теорию магнетизма, предложил использовать электромагнитные процессы для передачи сигналов.

Согласно теории Ампера, магнитные взаимодействия являются результатом происходящих в телах взаимодействий так называемых круговых молекулярных токов, эквивалентных маленьким плоским магнитам, или магнитным листкам. Это утверждение носит название теоремы Ампера. Таким образом, большой магнит, по представлениям Ампера, состоит из множества таких элементарных магнитиков. В этом заключается суть глубокого убеждения учёного в чисто токовом происхождении магнетизма и тесной связи его с электрическими процессами.

В 1822 Ампером был открыт магнитный эффект соленоида (катушки с током), откуда следовала идея эквивалентности соленоида постоянному магниту. Также им было предложено усиливать магнитное поле с помощью железного сердечника, помещаемого внутрь соленоида. Идеи Ампера были изложены им в работах «Свод электродинамических наблюдений» (фр. «Récueil d’observations électrodynamiques», Париж, 1822), «Краткий курс теории электродинамических явлений» (фр. «Precis de la thèorie des phenômenes électrodynamiques», Париж, 1824), «Теория электродинамических явлений» (фр. «Thèorie des phenômenes électrodynamiques»). В 1826 году им была доказана теорема о циркуляции магнитного поля. В 1829 Ампер изобрёл такие устройства как коммутатор и электромагнитный телеграф.

В механике ему принадлежит формулировка термина «кинематика».

В 1830 году ввел в научный оборот термин “кибернетика“.

Разносторонний талант Ампера оставил след и в истории развития химии, которая отводит ему одну из почетных страниц и считает его, совместно с Авогадро, автором важнейшего закона современной химии.

В честь ученого единица силы электрического тока названа «ампером», а соответствующие измерительные приборы — «амперметрами».

День рождения Такаянаги

Кэндзиро Такаянаги wikipedia.org

20 января 1899 года родился Кэндзиро Такаянаги — японский конструктор, создатель первого в мире полностью электронного телеприемника.

Увлекся телевидением в 1925 году после прочтения во французском журнале статьи о новой технологии. Уже в 1926 году доктор Такаянаги впервые в мире при помощи электронно-лучевой трубки продемонстрировал изображение каны イ. После Второй мировой войны Такаянаги пришел в компанию JVC, где занимал должность вице-президента.

Напомним, днем ранее мы вспоминали первая консервная банка и неоновые лампы.