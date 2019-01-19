День в истории: 19 января - Первая консервная банка и неоновые лампы

В этот день, 19 января, произошли такие события.

Консервная банка

Консервная банка wikipedia.org

В 1825 году Эзра Даггетт запатентовал консервную банку для хранения в ней пищевых продуктов.

Первые консервные банки были тяжеловесными контейнерами, для вскрытия которых требовалась немалая физическая сила и использовались ножи, долота и другие подобные инструменты. Процесс вскрытия консервных банок упростило изобретение во второй половине 1850-х годов консервных ножей разных конструкций.

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Сейчас для открытия чаще используют консервный нож, но в случае его отсутствия или отсутствия обычного ножа (например при выезде на природу), консервная банка может быть вскрыта подручными средствами. Если банка содержит жидкость, желательно её не деформировать до появления хотя бы маленького отверстия: тогда давление внутри и снаружи уравняется, и жидкость не ударит фонтаном.

Некоторые банки оснащены собственным ключом для вскрытия. Наиболее распространен собственный ключ в виде колечка на верхнем торце (крышке) банки — потянув определенным образом за это кольцо, отрывают от банки крышку (которую делают надрезанной).

Неоновые лампы

Неоновые лампы в рекламе pxhere.com

Неон был открыт в 1898 году Уильямом Рамзаем и Морисом Трэверсом.

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19 января 1915 года Джордж Клод получил патент на рекламное объявление, оформленное неоновыми лампами.

Примерно в 1917 году Даниэль Мур разработал неоновую лампу во время работы в корпорации General Electric. Лампа имела совсем другой дизайн, заимствованный из больших неоновых трубок, которые использовались для неонового освещения. Разницы в конструкции было достаточно, чтобы выдать патент США для лампы в 1919 году.

Дизельные двигатели

Дизельный двигатель wikipedia.org

В 1938 году американская фирма General Motors первой в мире начала серийное производство дизельных двигателей.

Первый же дизельный двигатель был построен Рудольфом Дизелем в 1897 году.

Первые двигатели Дизеля работали на растительных маслах или легких нефтепродуктах. Интересно, что первоначально в качестве идеального топлива он предлагал каменноугольную пыль — Германия при больших запасах угля не имела нефти. Эксперименты же показали невозможность использования угольной пыли в качестве топлива — прежде всего из-за высоких абразивных свойств как самой пыли, так и золы, получающейся при сгорании; также возникали большие проблемы с подачей пыли в цилиндры.

Напомним, днем ранее мы вспоминали Гавайские острова и первый DVD.