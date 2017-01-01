Астрономы засняли лето на Титане

Ураганы на спутнике Сатурна подтвердили теорию ученых.

Ученые давно искали подтверждение тому, что на Титане случаются сезонные штормы — и наконец нашли подтверждение своей гипотезе. Яркое блестящее пятно на северном полюсе луны Сатурна является первым свидетельством осадков в этом полушарии. Другими словами, на севере Титана наступило лето.

Читай также: Инопланетный шторм: На спутнике Сатурна увидели волны

Прошло больше 10 лет с тех пор, как Cassini прибыл на орбиту Сатурна в 2004 году. Когда это случилось, на южном полушарии царило лето, и ученые с интересом искали признаки сезонных изменений. Все потому, что хоть сам Титан и отличается от Земли, его климат во многом похож земной. Один день на Титане составляет 15,9 земных дня. Один год — 29,5 земных лет. С учетом того, что осевой наклон луны Сатурна лишь немного превышает наклон земли (27 градусов против 23,5), астрономы подсчитали, что один сезон на Титане длится примерно 7,5 земных лет. Правда, лето на севере и, соответственно, зима на юге там довольно долгие.

Весеннее равноденствие наблюдалось в 2009 и 2011 годах, а атмосферные изменения были истолкованы как наступление южной зимы.

"Все, кто наблюдает за Титаном, с нетерпением жаждет возможности увидеть облака и дожди на северном полюсе — это указало бы на начало лета. Однако до сих пор мы не видели даже облаков", - поясняет физик Раджани Дингра. из университета Айдахо.

Читай также: В НАСА создали робота из палок для миссии на Титане

Открытие было сделано благодаря снимку Cassini от 7 июня 2016 года. Специальный инфракрасный спектрометр смог просветить толстый слой тумана в атмосфере Титана. Так астрономы обнаружили странную блестящую область площадью в 120 тысяч квадратных километров, которая не появлялась ни на одном из более ранних снимков.

Ученые решили, что это - результат отражения света от мокрой поверхности, сродни тому, как солнце отражается от мокрого асфальта. Согласно анализу, означенная область — результат выпадения метана на шероховатую, похожую на гальку поверхность луны, а значит за этим должен последовать и период испарения. Фактически, огромное блестящее пятно — это первое свидетельство летнего дождя в северном полушарии Титана.

Напомним, ранее сообщалось, что ученые впервые увидели зиму на Титане.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на страницу Bigmir)net в Facebook: facebook.com/bigmir.net.