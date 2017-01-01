Google тестирует новый интерфейс магазина приложений

В новом дизайне игры переместились на главную страницу, следом идут вкладки приложений, фильмов и сериалов, книг и музыки.

В данный момент компания Google тестирует обновленный интерфейс своего магазина приложений Google Play, а также выборочно высылает соответствующее обновление некоторым пользователям устройств, которые работают под управлением операционной системы Android.

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В новом дизайне (справа на изображении) игры переместились на главную страницу, следом идут вкладки приложений, фильмов и сериалов, книг и музыки. В текущем состоянии (слева на изображении) на домашнем экране отображаются игры и приложения вместе, затем идут фильмы, книги и музыка.

Теперь же для игр выделена отдельная главная категория, что вполне логично, учитывая, что игры принесли разработчикам и издателям 74% от 101 млрд долларов, которые потратили пользователи в прошлом году на все приложения.

По задумке дизайнеров Google, новый дизайн позволит игрокам быстрее находить новые интересные игры. Очевидно, что и для тех, кто не играет, это позволит быстрее находить интересующие их приложения.

Напомним, ранее сообщалось, что в YouTube станет больше рекламы.

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