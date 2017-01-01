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Как выбраться из бассейна с неньютоновской жидкостью

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Можно ли выбраться из жижи, которая затягивает тебя на дно?

В этом видеоролике блогеры из It's Mamix решили провести эксперимент – выбраться из неньютоновской жидкости. Ну а чтобы это проверить, необходимо создать подходящие условия, чтобы не лежать в этой жидкости, а стоять. Для этого они сделали бассейн и залили его водой и засыпали крахмалом. Попытались выбраться. Смотрите в этом видео, получилось или нет?

Напомним, ранее блогеры проверяли, что будет, если переехать машиной шар с неньютоновской жидкостью.

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Теги: видео, эксперименты, неньютоновская жидкость
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