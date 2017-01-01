Появились изображения нового флагмана Xiaomi Mi 9

У смартфона будет подэкранный сканер отпечатков пальцев.

В сети появились новые рендеры готовящегося к выпуску флагманского смартфона Xiaomi Mi 9, пока не представленного производителем официально.

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Рендеры показывают основные особенности дизайна — почти совсем отсутствующие рамки экрана, каплевидный вырез, тройную основную камеру на задней панели. Сканера отпечатков пальцев не видно на корпусе, он будет встроен под дисплей смартфона.

Согласно более ранним утечкам, в Xiaomi Mi 9 установят 6,4-дюймовый AMOLED и сканер отпечатков пальцев под него. Смартфон оснащается тройной камерой 48+12 Мп + 3D ToF, процессор Snapdragon 855, 6, 8 или 10 ГБ оперативной и 128, 256 или 512 ГБ флэш-памяти, аккумулятором ёмкостью 3500 мАч и быстрая зарядка на 32 Вт. Также отмечается беспроводная зарядка и 3D-сканирование лиц пользователей.

Напомним, Xiaomi Mi 8 был показан в мае 2018 года.

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