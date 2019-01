Раскрыты главные особенности нового Android

В операционке появится темная тема и отключение датчиков.

Разработчикам ресурса XDA Developers удалось получить раннюю сборку операционной системы Android Q, которая должна быть представлена только весной. В ней оказалось немало интересных новшеств.

Темная тема интерфейса

XDA Developers

В Android Q обнаружена полноценная тёмная тема, затрагивающая не только основные элементы интерфейса системы, но и стандартные приложения. Всё будет окрашиваться в чёрный и тёмно-серый цвета, что может существенно увеличить время автономной работы на устройствах с OLED-дисплеями.

Активироваться тёмная тема будет из настроек экрана. Там же можно будет настроить автоматическое включение в зависимости от времени суток.

Десктопный режим

В коде разработчики нашли упоминание опции Force desktop mode, которая описывается как использование экспериментального десктопного режима с дополнительными дисплеями. Судя по всему, это режим вывода изображения, адаптированного под внешние экраны.

Аналогичные режимы работы уже доступны для некоторых флагманах Samsung и Huawei, но реализованы они на базе фирменных оболочек. Добавление такой функции в чистую версию Android ускорит её появление на многих других устройствах.

Новые разрешения для приложений

XDA Developers

Из настроек Android Q пользователи смогут просматривать разрешения каждого приложения в отдельности. Это необходимо для того, чтобы можно было настроить выдачу прав на использование ресурсов устройства только в момент запуска каждой конкретной программы.

К примеру, приложение, использующее камеру и микрофон, будет получать к ним доступ только тогда, когда вы его включаете. Это ограничение исключит возможность слежки и прослушивания потенциально опасным ПО.

XDA Developers

Также в настройках появится статистика использования различных разрешений.

Специальные возможности

В пункте настроек «Специальные возможности» появятся две новые функции, которые пока упоминаются как Time to take action и Time to read. Первая позволяет выбрать время отображения информационных сообщений, требующих от вас каких-то действий.

XDA Developers

Вторая же опция должна регулировать время отображения уведомлений, которые обычно скрываются автоматически.

Отключение датчиков

В шторке быстрых настроек была обнаружена кнопка Sensors off, которая должна отключать не только радиомодули, но также и все датчики на устройстве. Это касается акселерометра, гироскопа, сенсоров освещённости и так далее.

Блокировка экрана

XDA Developers

Также обнаружены новые настройки для экрана блокировки. Одна из них позволяет доверенному устройству дольше сохранять смартфон разблокированным. Другая же автоматически блокирует гаджет, как только это устройство удаляется из списка доверенных.

Прочее

В числе прочих изменений стоит отметить появление функции записи экрана, возможность выбора графических драйверов для игр и поддержку окон произвольной формы для запуска нескольких приложений одновременно.

XDA Developers

В приложении «Файлы» также должна появиться быстрая фильтрация всех файлов по типам: документы, изображения, аудио и так далее.

Если Google будет придерживаться своего традиционного графика выхода новых версий ОС, то официальный релиз предварительной сборки Android Q для разработчиков должен состояться в марте. Полноценный же запуск стоит ждать осенью.

Напомним, ранее сообщалось, что Android откажется от 32-битных приложений.

