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Google удалит из своего магазина приложения с доступом к звонкам и СМС

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Разработчикам давали время на исправление.
Из Google Play исчезнут приложения, которые требуют доступ к истории звонков
Из Google Play исчезнут приложения, которые требуют доступ к истории звонков
google

Компания Google известила разработчиков приложений для операционной системы Android об ужесточении требований к безопасности в онлайн-магазине Google Play.

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Из Google Play будут удалены приложения, которые запрашивают на устройстве доступ к истории звонков или SMS. Впрочем, удалять будут не все приложения с требованием таких прав, а только те, которые дают разработчикам возможность извлечь выгоду и прибыль.

По мнению Google, такими правами на доступ к конфиденциальной информации пользователей должны обладать только клиенты "по умолчанию" установленные на устройства.

Ранее компания предупредила о подобном ходе разработчиков и дала им 90 дней на исправление ситуации, если таковое требуется. Теперь отведённый срок прошёл и в Google Play скоро начнётся зачистка.

Напомним, ранее сообщалось, что YouTube также ужесточил правила.

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Теги: Google, Android, Google Play
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