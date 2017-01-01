Samsung готовит бюджетный безрамочный смартфон Galaxy M10

Смартфон покажут уже в январе.

На одном из официальных порталов Samsung была обнаружена документация на готовящийся смартфон Galaxy M10, пока не представленный производителем официально.

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Как ожидается, Samsung Galaxy M10 представляет собой модель начального уровня. Он получит безрамочный дизайн с каплевидным вырезом экрана и двойной основной камерой, но без сканера отпечатков пальцев.

Смартфон оснащается 6,2-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD+ (720 x 1520 пикселей), двойной основной камерой 13+5 Мп, процессором Exynos 7872, 2 или 3 ГБ оперативной памяти, 16 или 32 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятором ёмкостью 3400 мАч.

Две SIM-карты можно использовать одновременно с карточкой памяти. Размеры составляют 155,6 x 75,6 x 7,7 мм, а вес — 160 граммов. Смартфон работает под управлением операционной системы Android 8.1 Oreo.

Официальный дебют смартфона Samsung Galaxy M10 ожидается 28 января 2019 года. Ориентировочная цена составляет 140 долларов.

Описание смартфона ixbt.com

Напомним, ранее сообщалось, что Samsung хочет отказаться от дешевых смартфонов.

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