Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Samsung готовит бюджетный безрамочный смартфон Galaxy M10

Комментариев: 0
Смартфон покажут уже в январе.
Предполагаемый дизайн смартфона
Предполагаемый дизайн смартфона
ixbt.com

На одном из официальных порталов Samsung была обнаружена документация на готовящийся смартфон Galaxy M10, пока не представленный производителем официально.

Читай также: Samsung Galaxy X будет складным

Как ожидается, Samsung Galaxy M10 представляет собой модель начального уровня. Он получит безрамочный дизайн с каплевидным вырезом экрана и двойной основной камерой, но без сканера отпечатков пальцев.

Смартфон оснащается 6,2-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD+ (720 x 1520 пикселей), двойной основной камерой 13+5 Мп, процессором Exynos 7872, 2 или 3 ГБ оперативной памяти, 16 или 32 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятором ёмкостью 3400 мАч.

Две SIM-карты можно использовать одновременно с карточкой памяти. Размеры составляют 155,6 x 75,6 x 7,7 мм, а вес — 160 граммов. Смартфон работает под управлением операционной системы Android 8.1 Oreo.

Официальный дебют смартфона Samsung Galaxy M10 ожидается 28 января 2019 года. Ориентировочная цена составляет 140 долларов.

Описание смартфона
Описание смартфона
ixbt.com

Напомним, ранее сообщалось, что Samsung хочет отказаться от дешевых смартфонов.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на страницу Bigmir)net в Facebook: facebook.com/bigmir.net.

Поделись:
Теги: Samsung, смартфон
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь