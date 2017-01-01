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Блогер создал компьютер из мышки

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В основу лег микрокомпьютер Raspberry Pi.
Мышка-компьютер
Мышка-компьютер
Скриншот видео

Компьютерная мышь — один из самых привычных и необходимых аксессуаров, без которого не обходится ни один современный ПК. Но автору YouTube-канала Electronic Grenade штатной функциональности «хвостатого» устройства оказалось недостаточно — блогер решил создать свой собственный манипулятор, придав ему весьма необычные свойства.

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Внутрь "грызуна" энтузиасту удалось уместить целый системный блок, корпус для которого в форме обычной мыши он распечатал на 3D-принтере. В качестве железной начинки миниатюрного ПК был использован микрокомпьютер Raspberry Pi Zero W. Впрочем, корпус "донора" выбрасывать не пришлось — из него получилась удобная выдвижная подставка для Bluetooth-клавиатуры. Главной фишкой устройства стал OLED-дисплей с диагональю 1,5 дюйма и разрешением 128x128 пикселей.

Конструкция получившегося системника позволяет отслеживать положение курсора на дисплее при перемещении корпуса по коврику. Подключение гаджета к розетке не требуется — его автономность обеспечивает встроенный аккумулятор ёмкостью 500 мАч. Несмотря на скромные аппаратные возможности (одноядерный процессор с тактовой частотой 1 ГГц и 512 МБ оперативной памяти), блогеру удалось запустить несколько ресурсоемких приложений, включая игру Minecraft (которая, впрочем, зависла через несколько минут геймплея).

Блогер создал компьютер из мышки
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Напомним, ранее поляки представили первую мышь-компьютер.

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