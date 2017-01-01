Видео дня: Игра престолов и Человек-паук

Сразу два трейлера попали в тренды Youtube.

SPIDER-MAN: FAR FROM HOME

Новый трейлер фильма Человек-Паук: Вдали от дома раскрыл некоторые подробности сюжета и показал нового антигероя вселенной Марвел.

Официальный ролик посмотрели почти 15 млн раз за один день.

Game of Thrones | Season 8

16 млн просмотров за один день. Тизер, который лишь показывает некоторых героев сериала, уже стал самым обсуждаемым в Сети. Фанаты строят теории, куда девался еще один Старк - Бран, и выживут ли Старки после того, как показали их надгробия в крипте Винтерфелла.

Напомним, днем ранее в тренды попали мороженое из Кока-колы и Крутой Егор Крид.

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