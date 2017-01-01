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Huawei скопировала 12 европейских городов для своего кампуса

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Китайская телекоммуникационная компания Huawei строит в городском округе Дунгуань новый кампус, который примечателен тщательно скопированной архитектурой дюжины европейских городов.
Копия Хайдельберга, Германия
Копия Хайдельберга, Германия
popmech.ru

Конечно, китайцы из Huawei могли бы построить обычный кампус вроде тех, которые есть у других знаменитых корпораций в Кремниевой долине, но похоже, что им непременно нужна была какая-нибудь своя «фишка». Иначе чем ещё объяснить тот факт, что на территории в девять квадратных километров они в итоге придумали разместить копии 12 европейских городов? Конечно, не полностью, а лишь отдельных зданий, зато даже с собственной трамвайной линией!

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Каждый из дюжины корпусов нового кампуса Huawei на 25 тысяч сотрудников олицетворяет архитектуру одного из старых европейских городов: например, Paris (Франция), Verona (Италия), Granada (Испания), Bruges (Бельгия), Cesky (Чехия) и других. На территории кампуса есть даже озеро, над которым построена точная копия моста Свободы в Будапеште (Венгрия) с трамвайной линией для перевозки работников между зданиями.

Напомним, ранее сообщалось, что Литва запретила Google фотографировать свои города.

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Теги: Huawei, кампус, город, Европа
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