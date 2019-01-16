День в истории: 16 января - Открытие южного магнитного полюса и Луноход-2

В этот день, 16 января, произошли такие события.

Южный магнитный полюс Земли

Экспедиция Шеклтона wikipedia.org

Южный магнитный полюс — условная точка на земной поверхности, в которой магнитное поле Земли направлено строго вертикально вверх (под углом 90° к поверхности). Следует отметить, что с физической точки зрения этот полюс является “северным“, поскольку притягивает южный полюс стрелки компаса.

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В 1841 году Джеймс Росс определил местоположение магнитного полюса Южного полушария Земли (75°05′00″ ю. ш. 154°08′00″ в. д.HGЯO) находящегося в Антарктиде, пройдя в 250 км от него.

Магнитный полюс в Южном полушарии впервые был достигнут 16 января 1909 года Дэвидом, Моусоном и Маккеем из экспедиции Э. Г. Шеклтона: в точке с координатами 72°25′00″ ю. ш. 155°16′00″ в. д.HGЯO магнитное склонение отличалось от 90° менее, чем на 15'.

Луноход-2

Луноход-2 wikipedia.org

Луноход-2 (8ЕЛ № 204) — второй из серии советских лунных дистанционно-управляемых самоходных аппаратов-планетоходов «Луноход» (проект Е-8).

Был предназначен для изучения механических свойств лунной поверхности, фотосъемки и телесъемки Луны, проведения экспериментов с наземным лазерным дальномером, наблюдений за солнечным излучением и прочих исследований.

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15 января 1973 года доставлен на Луну автоматической межпланетной станцией Луна-21. Посадка произошла в кратере Лемонье на восточной окраине Моря Ясности, в 172 километрах от места прилунения “Аполлона-17“. Система навигации “Лунохода-2“ оказалась повреждена, и наземный экипаж лунохода ориентировался по окружающей обстановке и Солнцу. Большой удачей оказалось то, что незадолго до полета через неофициальные источники советским планетологам была передана подробная фотокарта района, составленная для посадки “Аполлона-17“.

Несмотря на повреждение системы навигации, аппарат преодолел бо́льшее расстояние, чем его предшественник, так как был учтен опыт управления “Луноходом-1“ и был внедрен ряд нововведений, таких как, например, третья видеокамера на высоте человеческого роста.

За четыре месяца работы “Луноход-2“ прошёл 42 километра (это расстояние оставалось рекордным до 2015 года, когда его превзошёл марсоход “Оппортьюнити“, передал на Землю 86 панорам и около 80 000 кадров телесъемки], но его дальнейшей работе помешал перегрев аппаратуры внутри корпуса.

После въезда внутрь свежего лунного кратера, где грунт оказался очень рыхлым, луноход долго буксовал, пока задним ходом не выбрался на поверхность. При этом откинутая назад крышка с солнечной батареей, видимо, зачерпнула немного грунта, окружающего кратер. Впоследствии, при закрытии крышки на ночь для сохранения тепла, этот грунт попал на верхнюю поверхность лунохода и стал теплоизолятором, что во время лунного дня привело к перегреву аппаратуры и выходу ее из строя.

Последний полет Колумбии

Запуск Колумбии wikipedia.org

В 2003-м США запустили корабль-челнок “Колумбия“. Его последний полет состоялся с 16 января по 1 февраля. Экипаж корабля: командир Рик Хасбанд, пилот Уильям МакКул, бортинженер Майкл Андерсон, научные специалисты Лорел Кларк, Дэвид Браун, Калпана Чавла и первый израильский астронавт Илан Рамон.

Челнок потерпел крушение при возвращении на Землю 1 февраля (все семеро астронавтов погибли).

Это было 28-е космическое путешествие “Колумбии“.

Напомним, днем ранее мы вспоминали рождение Мартина Лютера Кинга и появление браузера.