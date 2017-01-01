Видео дня: Мороженое из Кока-колы и Крутой Егор Крид
В трендах лайфхаки и новый видеоклип Крида.
Егор Крид - Крутой
Егор Крид выпустил новый клип на композицию Крутой, в котором снялся композитор Игорь Крутой. Видео набрало более 1,5 млн просмотров за один день.
Невероятный ЛАЙФХАК - Мороженое из КОКА-КОЛЫ
Проверка лайфхаков от блогера Димы Масленникова набрала более двух миллионов просмотров. Можно ли сделать мышеловку из бутылки, как быстро освободиться от наручников и возможно ли мороженое из Кока-колы?
Напомним, днем ране в тренды попали необычные фрукты и 50 необычных вещей с Алиэкспресс.
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