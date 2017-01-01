В Google Play нашли вредоносную программу, которую скачали миллионы

Более чем 8 млн скачиваний фейкового приложения обнаружили специалисты.

Эксперт компании ESET Лукаш Стефанко (Lukas Stefanko) обнаружил в каталоге приложений 9 «продуктов», скачанных более 8 млн раз, и появлявшихся в Google Play с лета 2018 года. В данном случае приложения маскировались под универсальные пульты (для ТВ, кондиционеров и другой бытовой техники), но были загружены от лица одного и того же разработчика, Tools4TV.

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Стефанко пишет, что, невзирая на внушительное количество скачиваний, никакой полезной функциональности приложения не имели вообще. Сразу же после запуска малварь скрывала свою иконку с рабочего стола, «пряталась» от пользователя и начинала показывать жертве рекламу.

В настоящее время приложения уже были удалены из Google Play, по «наводке» исследователя.

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Напомним, ранее сообщалось, что на Windows появился неудаляемый вирус.

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