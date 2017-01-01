Проект гибридного дирижабля отменили

После череды аварий проект решили закрыть.

Компания Hybrid Air Vehicles отказалась от дальнейшего использования крупнейшего в мире гибридного дирижабля Airlander 10. Его постройка была начата в 2010 году американскими военными. Дирижабль, способный держаться в воздухе в течение недели, планировалось использовать в качестве системы для разведки и наблюдения. Сокращения бюджета повлияли на дальнейшую судьбу платформы.

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В итоге проект выкупила компания Hybrid Air Vehicles, которая перевезла прототип в Великобританию. Дирижабль собирались использовать в гражданских целях — в перспективе он смог бы перевозить до 10 тонн груза, затрачивая при этом меньше топлива, чем обычные летательные аппараты.

ЕС и правительство страны выделяли гранты на разработку дирижабля-монстра, совершившего первый испытательный полет в 2016 году. Затем последовал второй, но завершился он незначительной аварией. После починки в 2017 году во время очередного полета произошел еще один инцидент и Airlander 10 сдулся. Тогда пострадало два человека, а повреждения сочли серьезными.

В Hybrid Air Vehicles заявили, что Airlander 10 выполнил свою миссию, позволив собрать данные, но в небо он больше не вернется. Сейчас компания работает над тем, чтобы наладить выпуск коммерческих экземпляров дирижабля, а также намеревается разработать Airlander 50 с грузоподъемностью 50 тонн.

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