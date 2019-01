Испытана первая ракета на паровом двигателе

Такой вариант позволяет экономить топливо.

Проект под названием World Is Not Enough (сокр. WINE) решил проблему нехватки топлива для дальних перелетов. Вместо того, чтобы использовать топливо из вспомогательного бака, она просто добывает воду из окружающей среды и превращает ее в пар. Да-да, паровая космическая ракета, совсем как в романах Жюль Верна — это не фантастика, а реальность.

"Эту технологию можно использовать для того, чтобы попасть на Луну, Цереру, Европу, Титан, Плутон, астероиды — в любую точку космоса, где есть достаточное количество воды и оптимально низкая гравитация", - заявляет Фил Мецгер, исследователь из Университета Центральной Флориды.

На деньги NASA компания Honeybee Robotics уже построила первый опытный образец космического парового двигателя размером с микроволновку. Основные расчеты Мецгер выполнил с помощью компьютерного моделирования, а когда пришло время испытать прототип WINE, UCF предоставила ему материалы, имитирующие астроид — чтобы в максимально приближенных к реальным условиям проверить, сможет ли корабль пробурить лед.

Как сообщает сам Мецгер в пресс-релизе, запуск прошел удачно. "WINE успешно пробурил лед в вакууме, превратил его в ракетное топливо и взлетел на струе пара". Его изобретение и в самом деле может стать решением проблемы дальних космических перелетов. Астрономы уже установили, что на многих планетах, их лунах (включая нашу Луну) и астероидах много воды — правда, вся она находится в замороженном состоянии. Но где же аппарат возьмет энергию для того, чтобы начать бурение? Изобретатели предусмотрели и это: на WINE также установлена солнечная панель, способная генерировать достаточно энергии для бурения и превращения льда в пар.

И, конечно, один из самых главных плюсов подобной стратегии — дешевизна. Паровой движок стоит на порядок меньше ракетного, при этом топливо он может получать фактически бесплатно и в почти неограниченном объеме.

