День в истории: 14 января - Посадка на Титан и найденный Лаокоон

В этот день, 14 января, произошли такие события.

Лаокоон и его сыновья

Лаокоон в Одессе wikipedia.org

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Римская копия найдена 14 января 1506 года Фелисом де Фредисом в виноградниках Эсквилина, под землёй на месте Золотого дома Нерона. Папа Юлий II, узнав о находке, сразу же послал за ней архитектора Джулиано да Сангалло и скульптора Микеланджело Буонарроти. Сангалло подтвердил достоверность работы со словами: “Это Лаокоон, которого упоминает Плиний“. Микеланджело определил, что скульптура сделана из двух кусков мрамора, хотя Плиний утверждал, что из единой глыбы.

Скульптура работы греческих ваятелей с Родоса - Агесандра, Полидора и Афинодора - является мраморной копией второй половины I века до н. э. с оригинала, который был выполнен в бронзе в 200 году до н. э. в Пергаме и не сохранился.

Копия статуи находится также в Одессе возле перед зданием археологического музея.

День рождения Альберта Швейцера

Альберт Швейцер wikipedia.org

Альберт Швейцер родился 14 января 1875 года в Кайзерсберге (Эльзас). Образование получил в Мюнстере и Мюльхаузене, где обучался с 1884 по 1893 год. В октябре 1893 года Швейцер поступает в Страсбургский университет, где изучает одновременно теологию, философию и теорию музыки. С 1898 по 1899 годы он живет в Париже, слушает лекции в Сорбонне, пишет диссертацию о Канте, берет уроки органа и фортепьяно.

К концу 1899 года Швейцер защитил в Страсбурге диссертацию и получил степень доктора философии, а в 1900 году ещё и звание лиценциата теологии. Еще через год вышли его первые книги по богословию — “Проблема Тайной вечери, анализ, основанный на научных исследованиях девятнадцатого века и на исторических отчетах“ и “Тайна мессианства и страстей. Очерк жизни Иисуса“.

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Вскоре Швейцер начал преподавать на богословском факультете Страсбургского университета, но уже в 1905 году он принимает решение посвятить остаток жизни медицине и становится студентом медицинского факультета того же Страсбургского университета, одновременно продолжая свои научные труды.

Помимо научной работы Швейцер занимался и общественной деятельностью. В 1911 году Швейцер сдал экзамены на медицинском факультете, и через два года закончил диссертацию на тему “Психиатрическая оценка личности Иисуса“, получив степень доктора медицины.

26 марта 1913 года Альберт Швейцер вместе с женой, окончившей курсы медицинских сестер, отправляется в Африку. В небольшом селении Ламбарене на собственные скромные средства он основывает больницу. В годы Первой мировой войны его вместе с женой, как немецких подданных, отправляют во французские лагеря. В 1918 году Швейцера освобождают по обмену на французских военнопленных. Последующие несколько лет он работал в городской больнице в Страсбурге, выступал с органными концертами по всей Европе, читал лекции во многих европейских университетах, стал почетным доктором Цюрихского университета.

В 1923 году вышло его главное философское сочинение — «Философия культуры» в 2-х томах.

В 1953 году он стал лауреатом Нобелевской премии мира 1952 года и на полученные средства построил рядом с Ламбарене деревушку для прокаженных. Весной 1957 года Швейцер выступил с “Обращением к человечеству“, призвав правительства прекратить испытания ядерного оружия. Вскоре после этого две тысячи американских ученых подписали петицию о прекращении атомных испытаний, Бертран Рассел и Кэнон Коллинз в Англии развернули кампанию за ядерное разоружение.

Сам же Швейцер в 1959 году окончательно и навсегда уехал в Ламбарене, после этого больничный городок стал местом паломничества множества людей со всего мира. До самых последних своих дней Швейцер продолжал принимать пациентов, строить больницу и выступать с воззваниями против ядерных испытаний.

Умер Альберт Швейцер 4 сентября 1965 года в Ламбарене, а больница, основанная им, существует и работает до сих пор.

Посадка на Титан

Зонд Гюйгенс wikipedia.org

14 января 2005 года зонд Гюйгенс успешно вошёл в атмосферу Титана и совершил посадку на его поверхность в области, получившей название Ксанаду. Это была первая (и на 2019 год единственная) в истории мягкая посадка, совершенная во Внешней Солнечной системе. Зонд сел на твердую поверхность, хотя посадка в океане была также предусмотрена его конструкцией.

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Спуск на парашютах сквозь атмосферу Титана занял у Гюйгенса 2 часа 27 минут 50 секунд. Столкновение аппарата с поверхностью Титана происходило на скорости 16 км/ч (или 4,4 м/с), при этом приборы испытали кратковременные перегрузки, в 15 раз превышающие ускорение свободного падения на Земле. Этот толчок вывел из строя один из сенсоров, однако несколько минут спустя его функционирование возобновилось. Работоспособность зонда превзошла самые оптимистичные ожидания. Кассини принимал сигналы Гюйгенса на этапе спуска в течение 147 минут 13 секунд и с поверхности — еще 72 минуты 13 секунд до момента, когда орбитальный аппарат скрылся за горизонт. После этого сигналы зонда некоторое время принимались на радиотелескопе в Австралии, хотя и оказались слишком слабыми, чтобы использовать их в качестве канала передачи информации.

Сам Гюйгенс не отправлял информацию непосредственно на Землю. В его задачу входила передача данных Кассини, который и осуществил дальнейшую ее передачу на Землю, когда севший на Титан зонд остался в зоне, невидимой для передачи сигнала. Всего было передано более 500 мегабайт информации, в том числе порядка 350 изображений. Всего планировалось передать на Землю 700 фотографий, но из-за сбоя в компьютерной программе (предположительно, по причине ошибок при ее разработке) половина изображений, переданных Гюйгенсом, была утеряна.

Напомним, днем ранее мы вспоминали первые телевизоры и уход Билла Гейтса.