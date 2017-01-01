Xiaomi готовит обновление MIUI 11

В прошивке поменяется дизайн, анимация и иконки.

Наиболее желанными нововведениями являются глобальный ночной режим во всей прошивке, более плавная и красивая анимация, новые иконки

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В конце прошлой недели начальник отдела планирования продуктов Xiaomi Лю Мин (Liu Ming) сообщила о том, что подразделение по разработке MIUI приступило к работе над оболочкой MIUI 11.

Описывая MIUI 11, разработчики используют «новая и уникальная операционная система». Исполнительный директор Xiaomi Лей Цзунь, который славится тем, что довольно активно общается с пользователями в социальной сети Weibo, сделал еще один короткий комментарий относительно MIUI 11.

Один из поклонников предположил, что MIUI 11 должна превосходить MIUI 10 в плане дизайна, удобства, интуитивности и всего пользовательского интерфейса в целом. На что Лей Цзунь ответил, что в этот нет никаких сомнений.

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Также компания запустила среди пользователей опрос, участникам которого предлагают назвать наиболее ожидаемые от MIUI 11 нововведения. Наиболее популярными ответами стали: глобальный ночной режим во всей прошивке, более плавная и красивая анимация, новые иконки.

Детальная презентация MIUI 11 ожидается в ближайшие месяцы.

Напомним, ранее сообщалось, что Xiaomi прекратила поддержку пяти смартфонов.

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