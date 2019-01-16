День в истории: 13 января - Первые телевизоры и уход Билла Гейтса

В этот день, 13 января, произошли такие события.

Четвертый спутник Юпитера

Каллисто wikipedia.org

Каллисто была обнаружена Галилео Галилеем 13 января 1610 года вместе с тремя другими большими спутниками Юпитера (Ио, Европой и Ганимедом) и получила свое имя, как и другие галилеевы спутники, в честь одной из возлюбленных древнегреческого бога Зевса. Каллисто была нимфой (по другим источникам — дочерью Ликаона), приближённой к богине охоты Артемиде.

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Название для спутника предложил Симон Марий вскоре после открытия. Марий приписывал это предложение Иоганну Кеплеру. Однако современные названия галилеевых спутников не находили широкого употребления вплоть до середины 20 столетия. Во множестве ранней астрономической литературы Каллисто упоминается как Юпитер IV (по системе, предложенной Галилео) или как “четвертый спутник Юпитера“.

Первые телевизоры

Механический телевизо wikipedia.org

В 1928 году в трех домах в городке Шенектейди (штат Нью-Йорк) компании RCA и General Electric установили первые экспериментальные телевизоры для демонстрации возможностей приема телесигнала в домашних условиях.

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Изображение таких телевизоров чаще всего было не крупнее почтовой марки, и даже при увеличении с помощью линзы могло рассматриваться одним человеком. Невысокая чёткость позволяла различать лишь общие контуры предметов, и узнавать лица на очень крупных планах. Из-за неудовлетворительного качества механические телевизоры не получили широкого распространения, оставаясь экзотикой. Кроме того, механические телевизоры выполнялись в виде приставки к радиоприемнику, который служил для получения видеосигнала. Для приема звукового сопровождения был необходим ещё один радиоприёмник, настроенный на другую частоту.

Отставка Гейтса

Билл Гейтс wikipedia.org

В 2000 году о своей отставке с поста главы компании Microsoft заявил ее соучредитель и многолетний руководитель Билл Гейтс. Он стал председателем совета директоров и покинул этот пост в 2008, посвятив себя благотворительности.

Напомним, днем ранее мы вспоминали рождение Сергея Королева и заморозку человека.