День в истории: 12 января - Рождение Сергея Королева и заморозка человека

В этот день, 12 января, произошли такие события.

День рождения Королева

Сергей Павлович Королев polymus.ru

Сергей Павлович Королев родился в ночь на 12 января 1907 года в Житомире.

В 1930 году Королев закончил МВТУ и начал работать в Центральном аэродинамическом институте, а в 1933 году перешел в только что организованный Реактивный НИИ. Там он стал руководителем отдела ракетных летательных аппаратов.

Во время репрессий Королев был арестован, побывал на Колыме, а затем работал в закрытом ЦКБ. Еще до войны Королев создал эффективно работавший ракетный двигатель. Однако смог возобновить эту работу только после Великой Отечественной войны.

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С 1946 года Сергей Павлович был главным конструктором по созданию комплексов автоматически управляемых баллистических ракет дальнего действия в НИИ реактивного вооружения. Под его руководством были созданы первые баллистические и геофизические ракеты.

4 октября 1957 года сконструированная им ракета вывела на орбиту первый искусственный спутник Земли. С этого дня и началась эра практической космонавтики.

12 апреля 1961 года Королев вместе со своим коллективом осуществил успешный запуск космического корабля «Восток-1» с космонавтом Юрием Гагариным на борту. С этого полета началась эра пилотируемой космонавтики.

В 1958 году Королев получил звание академика. Он был дважды Героем Социалистического Труда, но за рубежом его не знали, так как его работа была засекречена. Но в СССР он воспитал многочисленные кадры ученых и инженеров, занимался подготовкой космонавтов, руководил управлением космическими полетами.

Под руководством Королева были созданы три поколения космических кораблей: Восток, Восход и Союз, на которых впервые в истории были выполнены космические полеты человека и осуществлен выход человека в открытый космос.

Ракетно-космические системы, разработанные под руководством Королева, позволили впервые осуществить запуски искусственных спутников не только Земли, но и Солнца, а также полеты автоматических межпланетных станций к Луне, Венере, Марсу. Безвременная смерть в расцвете творческих сил помешала Королеву осуществить все задуманное.

Умер Сергей Павлович Королев 14 января 1966 года в Москве. Урна с его прахом захоронена в Кремлевской стене на Красной площади столицы.

Крионирование человека

Первый замороженный человек naukatehnika.com

В 1967 году был впервые крионирован человек, им стал Джеймс Бедфорд.

Бедфорд был профессором психологии Калифорнийского университета, специалистом в области профессиональной ориентации. Страдая от неизлечимого рака почек с метастазами в легких, Бедфорд в 1965 году откликнулся на предложение специалистов по крионированию: бесплатно подвергнуть крионированию тело первого добровольца, и его кандидатура была утверждена.

Крионирование произошло в городе Глендейл, Калифорния 12 января 1967 года. По завещанию Бедфорда 100 тысяч долларов США отошло на дальнейшие исследования в области крионики. Однако, к 1973 году хранение и перевозка первого пациента обошлись уже в 2,5 раза больше этой суммы. Главным фактором, сделавшим возможным дальнейшее сохранение Бедфорда, стали его родственники - жена Руби и сын Норман Бедфорд.

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Тело Бедфорда было заморожено спустя несколько часов после его смерти. Его тело сохранили Роберт Прехода, д-р Данте Брунол (врач и биофизик), Роберт Нельсон (президент Крионического общества Калифорнии) и доктор Рено Эйбл, лечащий врач Бедфорда.

Тело Бедфорда было пропитано защитным раствором диметилсульфоксида, а затем постепенно охлаждено сухим льдом до температуры -79 °C. Через несколько дней он был помещен на постоянное хранение в жидкий азот. Через 6 дней после крионирования он был помещен в Криоучреждение социальной защиты Эдварда Хоупа в Финиксе, Аризона. Примерно через два года Бедфорда снова пришлось перевезти — на этот раз в хранилище компании Galiso, Inc., производителя криогенного оборудования в Южной Калифорнии. Он был перемещен в новый дьюар.

В 1973 году тело было вывезено из этого учреждения в крионическую компанию Trans Time, возле Беркли (Калифорния) и оставалось там до 1977 года, после чего было отдано сыну Бедфорда.

До 1981 года семья хранила тело Бедфорда в жидком азоте в Южной Калифорнии. Впоследствии его тело было перевезено в крионическую организацию Alcor Life Extension Foundation, где и остается до сегодняшнего времени.

25 мая 1991 года Джеймс Бедфорд был перемещён из запаянной криокапсулы Galiso в стандартный четырёхместный криостат Alcor. Во время переноса тело Джеймса Бедфорда было помещено в открытую ванну, заполненную жидким азотом, для поверхностного осмотра.

Более 21 года оно было скрыто от глаз человека. За это время Бедфорд перенес множество перевозок, контейнер много раз переходил из рук в руки. Однако осмотр показал, что тело сохранилось без изменений, и за время хранения температура ни разу не поднималась выше минус 70 °C.

Запуск аппарата Deep Impact

Дип Импакт wikipedia.org

В 2005 году с мыса Канаверал запущен космический аппарат Deep Impact.

Аппарат впервые в истории сбросил на комету зонд, который протаранил ее поверхность, предварительно сфотографировав ее с близкого расстояния. Курировал проект астрофизик Майкл Ахерн.

Анализ состава выброшенного вещества показал, что комета состоит из водяного льда, летучих фракций, карбонатов, полиядерных ароматических углеводородов, сульфидов и других компонентов. Химический состав оказался не соответствующим ранее принятым моделям. Некоторые из обнаруженных минералов образуются при температурах 1100—1200 К. В то же время, в составе были обнаружены летучие газы, которые стабильны лишь при температуре ниже 100 К. Это говорит о том, что комета содержит в себе смеси материалов, которые образовывались в разных условиях и, возможно, в разное время и в разных местах.

Напомним, днем ранее мы вспоминали открытие спутников Урана и конец Windows XP.