WSJ: Apple готовит три новых iPhone 2019

Один из смартфонов получит тройную камеру.

По данным Wall Street Journal, Apple готовит три новых iPhone 2019, которые станут преемниками прошлогодних iPhone XS Max, XS и XR. Ожидается, что один из будущих смартфонов получит тройную заднюю камеру, тогда как две оставшиеся модели будут оснащены двойной.

Рендер iPhone 2019 thg.ru

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Ранее в сети появились рендеры модели iPhone с тройной задней камерой. И хотя пока нет подробной информации, касательно характеристик третьей камеры, предполагается, что это будет ультраширокоугольная камера с углом обзора, подобно GoPro. Некоторые производители смартфонов уже используют ультраширокоугольную камеру в своих устройствах, среди которых Huawei Mate 20 Pro и LG V40.



Также вероятно Apple откажется от LCD-дисплеев в пользу OLED, которые, как известно, отличаются высокой контрастностью и более живыми и насыщенными цветами. Стоит отметить, смартфоны iPhone 2019 находятся на той стадии разработки, когда глобальные изменения внести уже сложно. Возможны лишь некоторые небольшие дополнения.

Напомним, ранее главным техно-трендом 2019 года назвали большее количество камер в телефонах.

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