Lenovo запатентовала гибкий ноутбук

Сенсорный экран будет на все устройство.

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Компания Lenovo изучает потенциальные сферы применения гибких дисплеев. Недавно один из крупнейших производителей компьютеров запатентовал сгибающийся ноутбук с OLED-дисплеем. Сенсорный экран как бы перетекает из верхней половины лэптопа в нижнюю, увеличивая рабочую область и добавляя дополнительные элементы управления.

В качестве соединений условных половинок ноутбука предлагается использовать продвинутую систему шарниров. Кроме того, крышка не будет плотно прилегать к нижней части компьютера, что позволит сократить нагрузки на сгибающийся экран.

Стоит отметить, что подобные патенты не указывают на появление описываемых в них устройств, а лишь предлагают способы применения технологий.

Напомним, ранее сообщалось, что LG готовит к выходу сгибающийся планшет.

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