Panasonic показала "умное" зеркало-медика

Зеркало следит за состоянием человека.

На проходящей в Лас-Вегасе выставке CES 2019 была показана одна из самых интересных новинок Panasonic - прототип сенсорного зеркала, способного отслеживать сердцебиение и другие жизненные показатели человека.

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В большинстве случаев “умные“ зеркала выполняют лишь “косметологическую“ функцию, но Panasonic пошла намного дальше этого, и разработка компании действительно позволяет заглянуть внутрь человека.



На экране зеркала формируется точно повторяющий все движения тела контур человека в полный рост, состоящий из ярких светящихся точек. На нём отмечаются участки, где к коже подходят вены и артерии и сильнее всего ощущается сердцебиение - по ним система отслеживает ритм. На экран выводится кардиограмма и сопутствующие характеристики человека - рост, пол и вероятный возраст.

Умное зеркало thg.ru

В компании уверены, что эта разработка сможет органично вписаться в систему умного дома, став одним из инструментов взаимодействия человека и его окружения. Главный вопрос в том, когда она выйдет из стадии прототипа.

Напомним, ранее показывали зеркало, которое измеряет пульс.

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