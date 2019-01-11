Видео посадки опубликовали в Твиттере.

Китайское национальное космическое управление обнародовало видео первой в мире мягкой посадки на обратную сторону Луны. Соответствующий ролик в Twitter опубликовала CCGT (China Global Television Network).

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Посадочный аппарат со 140-килограммовым луноходом миссии Chang'e 4 совершил мягкую посадку в бассейне Южный полюс — Эйткен 3 января. До этого ни одна страна в мире не высаживалась на обратной стороне Луны.

Пуск ракеты среднего класса Long March 3B с лунной станцией состоялся 8 декабря прошлого года с космодрома Сичан (юго-западная провинция Сычуань). На окололунную орбиту миссия вышла 12 декабря. Связь Chang'e 4 с Землей осуществляется через космический аппарат Queqiao, расположенный в точке Лагранжа L2 системы Земля — Луна (примерно в 455 тысячах километров от планеты). Спутник-ретранслятор был запущен 21 мая на ракете Long March 4C с Сичана.

Китай показал посадку модуля на обратную сторону Луны 0:00 / 03:11

Ранее сообщалось, что лунный модуль передал панорамное фото место посадки.

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