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Китай показал посадку модуля на обратную сторону Луны

Комментариев: 3
Видео посадки опубликовали в Твиттере.
Место посадки и лунный модуль
Место посадки и лунный модуль
CGTN

Китайское национальное космическое управление обнародовало видео первой в мире мягкой посадки на обратную сторону Луны. Соответствующий ролик в Twitter опубликовала CCGT (China Global Television Network).

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Посадочный аппарат со 140-килограммовым луноходом миссии Chang'e 4 совершил мягкую посадку в бассейне Южный полюс — Эйткен 3 января. До этого ни одна страна в мире не высаживалась на обратной стороне Луны.

Пуск ракеты среднего класса Long March 3B с лунной станцией состоялся 8 декабря прошлого года с космодрома Сичан (юго-западная провинция Сычуань). На окололунную орбиту миссия вышла 12 декабря. Связь Chang'e 4 с Землей осуществляется через космический аппарат Queqiao, расположенный в точке Лагранжа L2 системы Земля — Луна (примерно в 455 тысячах километров от планеты). Спутник-ретранслятор был запущен 21 мая на ракете Long March 4C с Сичана.

Китай показал посадку модуля на обратную сторону Луны
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Ранее сообщалось, что лунный модуль передал панорамное фото место посадки.

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Теги: Луна, Китай, видео
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Комментариев (3)
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Porebrik    11.01.2019, 16:31
Оценка:  0
Porebrik
Хорошее кинцо
27 махов  (аноним)  11.01.2019, 15:44
Оценка:  0
27 махов
Чисто на Луне,хорошо.Сразу видно,русский мир не бывал.И я уверен,не побывает)))Если только по глупости великие державы с собой мокшу-космонавта не возьмут.
гость  (аноним)  11.01.2019, 15:17
Оценка:  0
гость
Ну наконец-то покажут следы американских астронавтов, если не посаженный луноход, так спутник-ретранслятор с окололунной орбиты (киты вроде обмолвились что там будет камера.
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