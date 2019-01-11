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Робозадницу научили потеть в кресле

Комментариев: 2
Испытания автокресел бывают очень странными.
Робозадница
Робозадница
Скриншот видео

Робота для ресурсных испытаний автомобильных кресел от компании Ford научили потеть. Для этого конструкцию в форме человеческих ягодиц нагревают до стандартной температуры тела и пропускают через ее поверхность воду. Технологию используют для оценки износа автомобильных кресел при жарких температурах, сообщается в блоге компании.

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Для оценки срока службы автомобильных кресел (набивки, обшивки и внутреннего каркаса) компания Ford использует производственного робота Kuka, к которому прикреплена конструкция в виде человеческих ягодиц и спины. В процессе испытаний, которые компания впервые показала осенью 2017 года, такая конструкция (ее назвали Robutt — от англ. 'robot' и 'butt') не только “садится“ и “встает“ на автомобильное кресло, но и елозит по нему, позволяя оценить возможный износ.

Теперь нижнюю часть Robutt оснастили специальным потеющим механизмом. Для этого ее нагревают до температуры человеческого тела, а через ткань пропускают 450 миллилитров теплой воды, имитируя потоотделение. 

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В процессе испытаний, которые заняли три дня, Robutt садился и двигался по креслу 7500 раз, что по оценкам компании соответствует примерно десятилетию использования автомобиля. Такие испытания компания проводит для того, чтобы убедиться в долговечности обивки кресел, которые могут повредиться при частом контакте с человеческим потом.

Робозадницу научили потеть в кресле
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Напомним, ранее сообщалось, что робота научили скользить по льду на плавниках.

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Теги: робот, видео
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Комментариев (2)
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    11.01.2019, 15:00
Оценка:  0
Моя остання зарплата склала $ 2500 для роботи 12 годин на тиждень в Інтернеті. Мій друг сестер в середньому 8k протягом місяців, і вона працює близько 30 годин на тиждень. Я не можу повірити, як легко було колись я спробував його. Потенціал при цьому нескінченний. Це те, що я роблю.... .trade46.com
    11.01.2019, 14:58
Оценка:  0
Моя остання зарплата склала $ 2500 для роботи 12 годин на тиждень в Інтернеті. Мій друг сестер в середньому 8k протягом місяців, і вона працює близько 30 годин на тиждень. Я не можу повірити, як легко було колись я спробував його. Потенціал при цьому нескінченний. Це те, що я роблю....

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