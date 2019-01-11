Испытания автокресел бывают очень странными.

Робота для ресурсных испытаний автомобильных кресел от компании Ford научили потеть. Для этого конструкцию в форме человеческих ягодиц нагревают до стандартной температуры тела и пропускают через ее поверхность воду. Технологию используют для оценки износа автомобильных кресел при жарких температурах, сообщается в блоге компании.

Читай также: Заряжаем гаджеты теплом собственного тела

Для оценки срока службы автомобильных кресел (набивки, обшивки и внутреннего каркаса) компания Ford использует производственного робота Kuka, к которому прикреплена конструкция в виде человеческих ягодиц и спины. В процессе испытаний, которые компания впервые показала осенью 2017 года, такая конструкция (ее назвали Robutt — от англ. 'robot' и 'butt') не только “садится“ и “встает“ на автомобильное кресло, но и елозит по нему, позволяя оценить возможный износ.

Теперь нижнюю часть Robutt оснастили специальным потеющим механизмом. Для этого ее нагревают до температуры человеческого тела, а через ткань пропускают 450 миллилитров теплой воды, имитируя потоотделение.

Читай также: Робо-паркур: Человекоподобный робот научился прыгать

В процессе испытаний, которые заняли три дня, Robutt садился и двигался по креслу 7500 раз, что по оценкам компании соответствует примерно десятилетию использования автомобиля. Такие испытания компания проводит для того, чтобы убедиться в долговечности обивки кресел, которые могут повредиться при частом контакте с человеческим потом.

Робозадницу научили потеть в кресле 0:00 / 01:36

Напомним, ранее сообщалось, что робота научили скользить по льду на плавниках.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на страницу Bigmir)net в Facebook: facebook.com/bigmir.net.