Samsung случайно рассекретил внешний вид Galaxy S10

Презентация телефона намечена только на 20 февраля.

Компания Samsung раньше времени показала дизайн своих будущих флагманских смартфонов Galaxy S10 и S10+. В недавней статье, посвященной новой оболочке One UI иллюстрации содержали очертания, не совпадающих с текущими моделями смартфонов. На это обратил внимание один из пользователей социального новостного ресурса Reddit.

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Samsung довольно быстро исправила иллюстрации в статье, но информация успела разлететься по сети. Можно заметить более тонкие рамки вокруг дисплея и точечный вырез под фронтальную камеру.

Компания уже назначила анонс флагманских смартфонов Galaxy S10 на 20 февраля 2019 года. Одновременно с флагманскими смартфонами Samsung может представить новые смарт-часы Galaxy Watch и финальный вариант складного смартфона. Это всего за несколько дней до открытия выставки MWC 2019, которая пройдет в Барселоне с 25 по 28 февраля. Как ожидается, прием предварительных заказов на Galaxy S10 откроется в день анонса, а продажи начнутся 8 марта.

Первоначальный вариант и исправленный imgur.com

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По неофициальным данным, в серию войдут три основные модели - продвинутая 6,4-дюймовая Galaxy S10+, базовая 6,1-дюймовая Galaxy S10, упрощённая 5,8-дюймовая Galaxy S10 Lite или Galaxy S10 E. Также ожидается отдельная вариация с поддержкой сотовых сетей пятого поколения.

Напомним, ранее сообщалось, что в Сеть утекло заводское фото Samsung Galaxy S10+.

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