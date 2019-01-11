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LG создала компактную домашнюю пивоварню

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Аппарат разрабатывали более трех лет.
HomeBrew от LG
HomeBrew от LG
housebeautiful.com

На выставке CES 2019 компания LG сделала поистине интригующий анонс для любителей холодного крафтового пива — она представила пивоваренный аппарат HomeBrew. Он максимально упрощает процесс изготовления напитка, самостоятельно контролируя брожение и другие процессы, правильное протекание которых гарантирует получение продукта высшего качества. Все, что нужно от пользователя, это специальные капсулы с ингредиентами, вода и терпение, так как изготовление может занять некоторое время. Разработка машины велась более трех лет — не удивительно, что компания уделила презентации довольно много внимания.

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Легкость изготовления пива достигнута благодаря специальным капсулам, в которых находятся все необходимые ингредиенты: пивные дрожжи, эфирное масло из хмеля и различные ароматизаторы. Купить капсулы можно будет у сторонних компаний, например, у британской фирмы Muntons, которая производит сырье для пивоваренной промышленности с далекого 1921 года. Процесс изготовления начинается сразу же после добавления воды, установки емкостей с ингредиентами, выбора сорта и нажатия кнопки запуска.

Список сортов пива:

  • американское IPA;
  • американский светлый эль APA;
  • английский стаут;
  • бельгийский витбир;
  • чешский пилзнер.

Представители LG предупредили, что на изготовление напитка будет уходить около двух недель — длительность напрямую зависит от сорта. Следить за процессом можно будет через Android или iOS приложение. Машина автоматически контролирует процесс брожения, написание алгоритма которого и заняло более трех лет. Аппарат защищает напиток от заражения дикими дрожжами, что часто происходит у пивоваров-новичков. После изготовления ароматного пива машина самостоятельно очищается горячей водой и становится полностью стерилизованной и готовой к изготовлению следующей партии.

Напомним, ранее ученые пугали, что из-за изменения климата человечество лишится пива.

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Теги: CES 2019, LG Electronics, пиво
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    11.01.2019, 11:33
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