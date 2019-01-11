День в истории: 11 января - Открытие спутников Урана и конец Windows XP

В этот день, 11 января, произошли такие события.

Открытие спутников Урана

Титания и Оберон wikipedia.org

В 1787 году Уильям Гершель открыл существование Титании и Оберона - спутников планеты Уран.

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Гершель также прославился открытием планеты Уран, двух спутников Сатурна и инфракрасного излучения. Менее известен двадцатью четырьмя симфониями, автором которых он является.

За пределами астрономии и ближайших к ней областей физики научные взгляды Гершеля были весьма причудливы. Он, например, полагал, что все планеты обитаемы, что под горячей атмосферой Солнца находится плотный слой облаков, а ниже — твердая поверхность планетарного типа, и т. п.

Первый одиночный перелет через Тихий океан

Амелия Эрхарт wikipedia.org

11 января 1935 года Амелия Эрхарт стала первым в мире человеком, преодолевшим на своей “Веге“ над Тихим океаном в одиночку расстояние от Гавайских островов до Окленда, штат Калифорния. При попытках совершить такой одиночный перелет погибло столько пилотов, что такие попытки были в итоге запрещены специальным решением правительства США; однако Эрхарт добилась для себя специального разрешения попытаться. Время в полете составило 18 часов 16 минут. На аэродроме в Калифорнии её ожидала толпа в 18 тысяч человек и поздравительная телеграмма президента США Ф. Рузвельта — “Поздравляю — Вы победили снова.

Самое быстрое пересечение Антарктики

Новозеландская антарктическая станция Скотт-Бейс wikipedia.org

В 1981 году команда из трех британцев под руководством сэра Ранульфа Файнса завершила самую протяженную и короткую по времени экспедицию по пересечению Антарктики, достигнув Скотт-Бейс после 75 дней пути, в ходе которых было пройдено 2500 миль.

Прекращена поддержка Windows XP Service Pack 3

Внешний вид Windows XP wikipedia.org

Windows XP - операционная система семейства Windows корпорации Microsoft. Была выпущена 25 октября 2001 года и является развитием Windows 2000 Professional. Название XP происходит от англ. experience (“опыт», «впечатления“.

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В отличие от предыдущей системы Windows 2000, которая поставлялась как в серверном, так и в клиентском вариантах, Windows XP является исключительно клиентской системой.

Windows XP получила совершенно новый пользовательский интерфейс, который значительно отличается от ставшего уже привычным по предыдущим версиям, таких как Windows 95, 98 и Me. Впоследствии Windows XP стала самой популярной на долгие годы. Благодаря невысоким системным требованиям и хорошей поддержке как нового, так и старого аппаратного обеспечения, обеспечивала высокую производительность на широком спектре конфигураций. ОС получила большое признание пользователей и может считаться лучшим продуктом корпорации Microsoft.

В 2011 году была прекращена общая поддержка операционной системы Windows XP Service Pack 3.

После завершения поддержки в 2014 году силами энтузиастов был создан “Service Pack 4“ на основе POSReady — варианта для XP. Данная версия является неофициальной и нарушающей лицензионное соглашение, так как обновления изначально предназначены для другой версии Windows XP (POSReady).

Напомним, днем ранее мы вспоминали запуск Википедии и первая в мире линия метро.