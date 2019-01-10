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Падение российского спутника попало на видео

Комментариев: 3
Горящий спутник приняли за метеор.
Падение спутника
Падение спутника
Скриншот видео

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Камеры телеканала FOX во время трансляции матча по крикету в Новой Зеландии засняли момент гибели российского спутника Космос-2430.

Аппарат попал на видео 5 января. Тогда местные СМИ приняли его за метеор или космический мусор, однако 10 января Командование воздушно-космической обороны Северной Америки заявило о том, что это был российский военный спутник Космос-2430.

Падение российского спутника попало на видео
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Аппарат выработал свой ресурс и 5 января был планово сведен с орбиты и сгорел в атмосфере на высоте около 100 километров.

Космос-243 являлся частью системы предупреждения о ракетном нападении Око и был запущен в 2007 году с космодрома Плесецк. Предполагается, что связь со спутником была потеряна в 2012-2014 годах из-за того, что аппарат выработал свой ресурс.

Напомним, ранее сообщалось, что китайская космическая станция рухнула в океан.

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Теги: спутник, Новая Зеландия
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  10.01.2019, 15:58
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гость
Чем ниже интелект, тем громче оскорбления
Ехидный    10.01.2019, 15:13
Оценка:  +1
Ехидный
Правильно сказали с самого начала - космический мусор
CasperW    10.01.2019, 15:06
Оценка:  +3
CasperW
В последнее у рашки время запуска и выработки ресурса все чаще совпадают по времени.
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