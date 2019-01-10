Горящий спутник приняли за метеор.

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Камеры телеканала FOX во время трансляции матча по крикету в Новой Зеландии засняли момент гибели российского спутника Космос-2430.

Аппарат попал на видео 5 января. Тогда местные СМИ приняли его за метеор или космический мусор, однако 10 января Командование воздушно-космической обороны Северной Америки заявило о том, что это был российский военный спутник Космос-2430.

Падение российского спутника попало на видео 0:00 / 00:38

Аппарат выработал свой ресурс и 5 января был планово сведен с орбиты и сгорел в атмосфере на высоте около 100 километров.

Космос-243 являлся частью системы предупреждения о ракетном нападении Око и был запущен в 2007 году с космодрома Плесецк. Предполагается, что связь со спутником была потеряна в 2012-2014 годах из-за того, что аппарат выработал свой ресурс.

Напомним, ранее сообщалось, что китайская космическая станция рухнула в океан.

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