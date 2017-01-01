Представлена первая в мире видеокарта на базе 7-нм техпроцесса

Видеокарта появится в продаже в феврале.

На выставке CES 2019, которая проходит с 8 по 11 января в Лас-Вегасе, компания AMD представила видеокарту Radeon VII. Это первая в мире видеокарта потребительского уровня на базе 7-нанометрового производственного процесса.

Презентация Radeon VII iXBT.com

Читай также: NVIDIA показала самую мощную видеокарту

AMD Radeon VII с архитектурой Vega оснащается 3840 потоковыми процессорами с частотой работы до 1800 МГц, 16 ГБ памяти типа HBM2 с 4096-битной шиной, что даёт пропускную способность в 1 ТБ/с. По словам производителя, новая видеокарта обеспечивает на 25% большую производительность по сравнению с Radeon RX Vega 64.

Radeon VII iXBT.com

Видеокарта использует новый интерфейс PCI Express 4.0. Энергопотребление сохранилось на уровне предшественника.

AMD Radeon VII поступит в продажу 7 февраля 2019 года по цене от 700 долларов.

Напомним, ранее сообщалось, что на выставке CES 2019 LG показала сворачивающийся телевизор.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на страницу Bigmir)net в Facebook: facebook.com/bigmir.net.