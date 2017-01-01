Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Представлена первая в мире видеокарта на базе 7-нм техпроцесса

Комментариев: 0
Видеокарта появится в продаже в феврале.
Radeon VII
Radeon VII
iXBT.com

На выставке CES 2019, которая проходит с 8 по 11 января в Лас-Вегасе, компания AMD представила видеокарту Radeon VII. Это первая в мире видеокарта потребительского уровня на базе 7-нанометрового производственного процесса.

Презентация Radeon VII
Презентация Radeon VII
iXBT.com

Читай также: NVIDIA показала самую мощную видеокарту

AMD Radeon VII с архитектурой Vega оснащается 3840 потоковыми процессорами с частотой работы до 1800 МГц, 16 ГБ памяти типа HBM2 с 4096-битной шиной, что даёт пропускную способность в 1 ТБ/с. По словам производителя, новая видеокарта обеспечивает на 25% большую производительность по сравнению с Radeon RX Vega 64.

Radeon VII
Radeon VII
iXBT.com

Видеокарта использует новый интерфейс PCI Express 4.0. Энергопотребление сохранилось на уровне предшественника.

AMD Radeon VII поступит в продажу 7 февраля 2019 года по цене от 700 долларов.

Напомним, ранее сообщалось, что на выставке CES 2019 LG показала сворачивающийся телевизор.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на страницу Bigmir)net в Facebook: facebook.com/bigmir.net.

Поделись:
Теги: CES 2019, видеокарта, AMD
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь