Xiaomi представила смартфон Redmi Note 7 с камерой на 48 Мп

Продажи начнутся уже в феврале.

Сегодня компания Xiaomi представила смартфон Redmi Note 7, который может не оставить шансов конкурентам. Вместе с ним была анонсирована версия Pro. Она оказалась более продвинутой модификацией, но внешне от обычной модели не отличается.

Redmi Note 7 xiaomi

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Ключевых отличий между Xiaomi Redmi Note 7 и версией Pro будет, как минимум, четыре. Во-первых, это однокристальная система. Если стандартная модель несет на борту уже устаревающий мобильный процессор Qualcomm Snapdragon 660, то продвинутая модификация обзавелась чипом Snapdragon 670.

Это довольно редкая SoC. Она встречалась до этого лишь в трех смартфонах: OPPO R17, vivo X23 и vivo Z3. Snapdragon 670 выполняется по нормам 10-нанометровой технологии, тогда как Snapdragon 660 – это 14-нанометровый чип. В конфигурацию SD670 входят восемь ядер с разделением на два кластера. В обоих случаях используются решения Kryo 360, но их частота может составлять 2 ГГц и 1.8 ГГц в зависимости от блока. За графику отвечает Adreno 615. Таким образом, Redmi Note 7 Pro должен оказаться более производительным и менее энергозатратным, нежели младший брат.

Redmi Note 7 xiaomi

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Второе отличие между сегодняшними новинками – объемы памяти. Если RN7 предлагает в трех конфигурациях 3/4/6 Гб оперативки и накопитель на 32/64 Гб, то версия Pro доступна лишь в двух модификациях. Базовая предполагает 64 Гб встроенной памяти, а максимальная – внутреннее хранилище вместимостью 128 Гб. Объем ОЗУ в обоих случаях составляет 6 Гб.

Третье отличие – камеры. Redmi Note 7 Pro вместо сенсора GM1 от Samsung получил более премиальный датчик изображения Sony IMX586. Размер пикселя – 0.8 мкм, разрешение – все те же 48 Мп. Предположительно, использование другой матрицы выльется в улучшение качества фотографий и видео.

Наконец, четвертым отличием должна оказаться цена. Однако, она пока что остается неизвестной. А вот что хотелось бы увидеть в смартфоне, так это чип NFC, о котором говорил Донован Санг, исполнительный директор Xiaomi.

Redmi Note 7 Pro xiaomi

Наконец, точную дату выхода новинки на рынок не называют. Представители компании из Поднебесной заявили, что старт продаж Xiaomi Redmi Note 7 Pro состоится уже после китайского Нового года, который будет отмечаться 5 февраля.

Напомним, ранее сообщалось, что Xiaomi выпустила первый игровой смартфон с 10 Гб памяти.

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