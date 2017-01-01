Видео дня: 15 лайфхаков для зимних путешествий и тупые инстаграм-советы

В трендах - лайфхаки.

15 лайфхаков для зимних путешествий

Считаешь себя опытным путешественником? Или только собираешься в свой первый трип? Как бы там ни было, наши новые лайфхаки для зимних путешествий наверняка тебе пригодятся, и помогут сделать твой отдых более комфортным!

Тупые инстаграм лайфхаки

В этом ролике собрали одни из самых глупых и тупых лайфхаков. Они такими кажутся на первый взгляд, но часть из них каким-то чудесным образом сработала.

Напомним, днем ранее в тренды попали Кто такой Зеленский и троллинг от Притулы.

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