Windows 10 будет занимать место на диске для будущих обновлений

Обновления и временные файлы будут храниться в специальном разделе.

Разработчики из компании Microsoft анонсировали новую возможность, которая появится в Windows 10 версии 1903 и позволит решить проблему нехватки места на диске при обновлении. Речь идёт о зарезервированном хранилище, куда будут складироваться обновления, временные файлы, системный кеш и так далее.

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Идея состоит в том, чтобы улучшить управление временными файлами и позволить системе автоматически очищать их после использования. При этом отмечается, что зарезервированное хранилище будет активировано по умолчанию при чистой установке ОС или в случае покупки компьютера с уже установленной системой. Иначе говоря, при обновлении эта функция не будет включена, хотя затем её можно запустить. Для участников программы Windows Insider эта возможность доступна с сегодняшнего дня.

Система будет резервировать место под обновления gizmodo.com

Как ожидается, подобная функциональность может стимулировать компании ставить больше памяти в недорогие ноутбуки и планшеты — не 32 Гбайт, а 64 или 128 Гбайт. Хотя наверняка это повлияет на стоимость устройств. При этом для многих пользователей не будет особой разницы, поскольку временные файлы просто будут перемещены на новый зарезервированный раздел. Важно отметить, что объём зарезервированного хранилища, похоже, будет жёстко задан. Во всяком случае, в Microsoft отмечают, что при превышении объёма часть временных файлов снова будет храниться в основном системном разделе.

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Также отмечается, что новая версия Windows 10 ожидается в первой половине года, скорее всего весной. Объём обновления составит порядка 7 Гбайт. В этой версии ожидается немало нововведений, которые расширят функциональность операционной системы. Однако пока точного перечня новых функций нет.

Напомним, после провального запуска обновления Windows 10 в октябре, когда просто исчезали файлы пользователей, Microsoft вновь запустила апдейт, но снова его отменила.

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