Vivo готовит к выпуску первый в мире смартфон без кнопок и отверстий

Пока о новом телефоне мало что известно.

Известный инсайдер под ником Ice Univerce опубликовал на своей страничке в социальной сети Twitter первые изображения части нового смартфона Vivo, который проходит под кодовым названием The Waterdrop.

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Инсайдер утверждает, что смартфон является действительно уникальным в своем роде. Он может поменять то, как люди воспринимают смартфоны в целом. Что бы это ни значило.

Высказываются предположения, что смартфон Vivo The Waterdrop не будет иметь аппаратных кнопок, а также каких-либо отверстий или разъемов. Ice Univerce подтверждает, что устройств в подобном исполнении мы еще не видели.

В прошлом году Vivo показала концепт Vivo Apex на выставке Mobile World Congress. Ожидается, что смартфон The Waterdrop будет показан на грядущей Mobile World Congress 2019.

Смартфон Vivo twitter.com

К сожалению, никаких подробностей о характеристиках устройства пока что нет.

Напомним, ранее Vivo одной из первых создала смартфон со сканером отпечатков в экране.

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