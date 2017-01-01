День в истории: Запуск Википедии и первая в мире линия метро

В этот день, 10 января, произошли такие события.

Первая в мире линия метро

Метрополитен Лондона wikipedia.org

Лондонское метро — самое старое в мире. В 1863 году была открыта первая линия — фирмой Metropolitan Railway была построена ветка так называемой внеуличной железной дороги. Длина линии метрополитена составляла 3,6 км. На всем протяжении линии находилось семь станций.

Железнодорожная линия метрополитена предназначалась для передвижения поездов с паровой тягой. Поезда работали на угле. Копоть от угля доставляла мало удовольствия, делая пассажиров черными. И все же новый вид транспорта пользовался большой популярностью.

В день открытия линии 10 января 1863 года метрополитеном с удовольствием воспользовались почти тридцать тысяч жителей британской столицы.

Лондонское метро является старейшим и одним из крупнейших в мире. Весь метрополитен разделен на тарифные зоны, всего их шесть. В зависимости от количества пересекаемых зон, варьируется и стоимость билета.

Лондонское метро сегодня перевозит более миллиарда пассажиров в год. Сеть лондонского метрополитена состоит из 11 линий, метро насчитывает 270 станций, а длина путей превышает 250 миль (более 400 километров). Подземка соединяется с различными железнодорожными службами и развозит пассажиров в близлежащие районы. К системе Лондонского метро относится и беспилотное "Легкое метро", которое доставляет пассажиров через Темзу и соседние районы.

День рождения Роберта Вудро Вильсона

Роберт Уилсон (слева) и Арно Пензиас elementy.ru

Роберт Вудро Вильсон родился 10 января 1936 года в Хьюстоне (США). Студентом Вильсон учился в университете Райса. В этом университете он поступил в общество Фи-Бета-Каппа. Аспирантуру Вильсон прошел в Калифорнийском технологическом институте.

В 1960 году ученые компании "Белл" построили 20-футовую отражательную антенну в Холмделе (штат Нью-Джерси), чтобы принимать сигналы со спутника "Эхо". Когда к 1963 году антенна выполнила отведенную ей роль, Пензиас и Вильсон переделали ее в радиоастрономический телескоп. Ее точная калибровка и крайняя чувствительность были идеальны для измерения интенсивности внеземных радиоисточников.

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Вильсон и Пензиас могли также распознавать и удалять из своих измерений радиошумы, возникающие от локальных источников, таких, как грунт, земная атмосфера и сама антенна. Это умение позволило им сделать абсолютные измерения интенсивности фонового излучения от областей неба вблизи интересующего их источника.

Контрольный источник, построенный Пензиасом, охлаждался с помощью жидкого гелия, чтобы минимизировать тепловое излучение и тем самым получить точно известную величину слабого шума. Вильсон изобрел переключатель, чтобы связывать телескопный усилитель попеременно с антенной и контрольным источником, дабы сравнивать контрольный шум с шумами, полученными из космоса.

В 1964 году, работая впервые со своей системой, Пензиас и Вильсон измерили сигналы от Кассиопеи-А, ярчайшего радиоисточника в созвездии Кассиопеи. Кассиопея-А является сверхновым образованием, с расширяющейся газовой оболочкой, образовавшейся при взрыве звезды. Два исследователя к своему удивлению обнаружили, что уровень фонового шума превышает ожидаемую величину. После устранения всех потенциальных источников шума, включая посадку голубей на антенну, шум пришлось признать микроволновым реликтовым излучением. Это открытие послужило важным фактом для подтверждения теории большого взрыва.

В 1977 году ученые получили медаль имени Генри Дрэпера, а в 1978 году Роберт Вудро Вильсон (совместно с Арно Алланом Пензиасом) стал лауреатом Нобелевской премии "за открытие микроволнового реликтового излучения". Он также удостоен наград различных научных обществ.

День рождения Википедии

Логотип Википедии wikipedia.org

В 2001 году появилась Wikipedia как часть "Нупедии". Через 5 дней Wikipedia становится самостоятельным сайтом.

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Запущенная Джимми Уэйлсом и Ларри Сэнгером, Википедия сейчас является самым крупным и наиболее популярным справочником в Интернете. По объему сведений и тематическому охвату Википедия считается самой полной энциклопедией из когда-либо создававшихся за всю историю человечества.

В 2015 году число зарегистрированных участников русской Википедии превысило 1,7 млн. Одним из основных достоинств Википедии как универсальной энциклопедии является возможность представления информации на родном языке пользователя.

На май 2018 года разделы Википедии есть на 301 языке, а также на 493 языках в инкубаторе. Она содержит более 40 миллионов статей. Интернет-сайт Википедии является пятым по посещаемости сайтом в мире.

Напомним, днем ранее мы вспоминали самый первый iPhone.

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