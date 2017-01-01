Кипятильник против жидкого азота: Эксперименты
Как поведет себя горячий металл в очень холодном веществе?
Блогеры из TimOn ChaveS провели эксперимент, в котором проверяли разницу температур на металлах. Кипятильник, галлий, жидкий металл и амбарный замок в жидком азоте.
Напомним, ранее блогеры проверяли, что будет с защищенным смартфоном в жидком азоте.
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