Кипятильник против жидкого азота: Эксперименты

Как поведет себя горячий металл в очень холодном веществе?

Блогеры из TimOn ChaveS провели эксперимент, в котором проверяли разницу температур на металлах. Кипятильник, галлий, жидкий металл и амбарный замок в жидком азоте.

Напомним, ранее блогеры проверяли, что будет с защищенным смартфоном в жидком азоте.

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