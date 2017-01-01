Китай показал новый ударный беспилотник в действии

Беспилотник совершил полет.

В Китае провели летные испытания ударного малозаметного летательного беспилотника Sky Hawk. Соответствующее видео показала государственная телекомпания CCTV (China Central Television).

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По информации издания Global Times, в представленном ролике беспилотник впервые публично демонстрируется в полете.

Размах крыльев летательного аппарата оценивается в 10 метров. Подобный аппарат должны получить строящиеся китайские авианосцы, в том числе оснащенные электромагнитными катапультами.

Sky Hawk разработан китайской CASIC (China Aerospace Science and Industry Corporation). Первый полет дрон совершил в феврале 2018 года. Также летательный аппарат был представлен в ноябре на Airshow China 2018 в китайском Чжухае.

Китай показал новый ударный беспилотник 0:00 / 00:28

Напомним, ранее Китай показал ударный беспилотник.

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