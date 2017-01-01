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Lenovo показала умный будильник с дисплеем

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В будильник встроен голосовой помощник.
Lenovo Smart Clock
Lenovo Smart Clock
lenovo

Китайская Lenovo анонсировала новые "умные" настольные часы Lenovo Smart Clock с голосовым помощником Google Assistant. В компании отмечают, что новинка позволяет управлять домашней электроникой и слушать любимую музыку, а помимо голосового управления в гаджете предусмотрен удобный сенсорный интерфейс. 

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Lenovo Smart Clock оснащаются 4-дюймовым IPS-дисплеем, USB-портом для зарядки, полноценным 6-Вт динамиком и двумя пассивными радиаторами для новейшей технологии снижения фоновых шумов Dolby. Вдобавок к этому новинка совместима с Chromecast, она позволяет воспроизводить музыку, подкасты, радио и аудиокниги на нескольких устройствах в разных комнатах. 

Lenovo Smart Clock
Lenovo Smart Clock
lenovo

 

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Как утверждают в Lenovo, новый Lenovo Smart Clock помогает улучшить гигиену сна. Они позволяют настроить режим сна, приглушив свет и показав ближайшее событие в календаре, а при пробуждении часы автоматически включат кофеварку или обогреватель. 

Lenovo Smart Clock появятся в продаже этой весной по цене $79,99. 

Напомним, ранее на выставке CES 2019 была представлена первая флешка на 4 ТБ.

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Теги: CES 2019, часы, будильник
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