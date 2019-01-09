Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Видео дня: Кто такой Зеленский и троллинг от Притулы

Комментариев: 9
В трендах - Зеленский.

КТО ТАКОЙ ЗЕЛЕНСКИЙ НА САМОМ ДЕЛЕ! ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О СТУДИИ "95 КВАРТАЛ"

Читай также: Видео дня: Звонок от Момо и ливень во Львове

Блогер Александр Зеленский рассказал, кто такой Владимир Зеленский на самом деле. В первую очередь, это украинский телеведущий, шоумен и актер, разносторонняя и талантливая личность, за короткое время завоевавшая свою нишу в мире шоу-бизнеса Украины, России, а также других стран. В 2019 году Владимир Зеленский решил побороться за пост президента Украины. В этом выпуске  рассмотрели интересные факты о квартале 95 и некоторые детали биографии Владимира. 

Я йду: шоумен Притула жорстко потролив Зеленського

Телеведущий и шоумен снял видео, в котором спародировал заявление актера і художественного руководителя "Студии Квартал-95".

Напомним, днем ранее в тренды попали Дед Мороз Битва Магов и Прощай, Гундяй.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на страницу Bigmir)net в Facebook: facebook.com/bigmir.net.

Поделись:
Теги: видео дня, Притула, Зеленский
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (9)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  09.01.2019, 13:27
Оценка:  0
гость
кто такой притула это жлоб который косит под дурочка. прежде чем других обсерать пошел бы в окопы. вы посмотрите чем эти идиоты на новом канале занимаются.жлоб он и в африке жлоб
гость  (аноним)  09.01.2019, 13:13
Оценка:  0
гость
Тогда Украина должна сменить название на 95 квартал.
гость  (аноним)  09.01.2019, 13:05
Оценка:  0
гость
Я думаю, что это просто прикол. Он не настолько тупой, чтобы идти на такой позор.
гость  (аноним)  09.01.2019, 13:03
Оценка:  +1
гость
ЗЕЛЁНКА - президент 95 квартала, но не Украины. Я не хочу этого позора.
гость  (аноним)  09.01.2019, 12:56
Оценка:  +1
гость
Зеленка - полный отстой! Над Украиной будет смеятся весь мир. Это будет настоящая клоунада.
Peyot    09.01.2019, 12:53
Оценка:  +1
Peyot
зеленский - чмо за рубль в церкви перднет, так всегда было и всегда будет !!!
гость  (аноним)  09.01.2019, 12:51
Оценка:  0
гость
Президентом должен остаться Порошенко. Нет ни одного кандидата, который бы мог сделать что - то хорошее для Украины. Одни скотиняки. Нехай править Петро Олексийович, вiн розумна людина.
гость  (аноним)  09.01.2019, 12:45
Оценка:  +1
гость
Кто - то собирается голосовать за придурка - клоуна Зеленского? Ну тогда Кошевого в премьер - министры! И тогда заживем! Такого еще не было нигде в мире, чтобы клоун хотел быть презом.
donizete    09.01.2019, 13:01
Оценка:  +1
donizete
Как по сериалу "Слуга" - Министром иностранных дел. Пусть с МВФ-овцами калдырит)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь