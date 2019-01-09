Видео дня: Кто такой Зеленский и троллинг от Притулы

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КТО ТАКОЙ ЗЕЛЕНСКИЙ НА САМОМ ДЕЛЕ! ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О СТУДИИ "95 КВАРТАЛ"

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Блогер Александр Зеленский рассказал, кто такой Владимир Зеленский на самом деле. В первую очередь, это украинский телеведущий, шоумен и актер, разносторонняя и талантливая личность, за короткое время завоевавшая свою нишу в мире шоу-бизнеса Украины, России, а также других стран. В 2019 году Владимир Зеленский решил побороться за пост президента Украины. В этом выпуске рассмотрели интересные факты о квартале 95 и некоторые детали биографии Владимира.

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Телеведущий и шоумен снял видео, в котором спародировал заявление актера і художественного руководителя "Студии Квартал-95".

Напомним, днем ранее в тренды попали Дед Мороз Битва Магов и Прощай, Гундяй.

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