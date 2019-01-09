Даже не в тройке: Apple потеряла звание самой дорогой компании

Акции Apple постоянно падают в стоимости.

1 августа 2018 года Apple опубликовала финансовый отчет, который оказался лучше предсказаний аналитиков — компания впервые в своей истории подорожала до триллиона долларов. Тогда одна акция корпорации стоила 207 долларов, но инвесторы и не думали останавливаться: к концу сентября они подняли стоимость ценных бумаг до 232 долларов.

С тех пор акции Apple непрерывно падают. В конце ноября производитель айфонов стоил 812 миллиардов — и уступил звание самой дорогой компании мира Microsoft. В начале 2019-го капитализация снизилась до 700 миллиардов, и Apple уже лишь четвертая по стоимости — компания пропустила вперед себя Amazon и Alphabet (Google).

У падения акций Apple много причин. В том числе и те, на которые компания повлиять не могла.

Вот главные:

Слишком резкий рост акций в предыдущие кварталы. Он был похож на “пузырь“, который должен был лопнуть.

Торговая война США с Китаем. В Китае производится большая часть продукции Apple, а значит — ее в любой момент можно включить в список товаров, которые подлежат дополнительным санкциям.

Укрепление доллара. Чем выше стоимость американской валюты, тем меньше (в долларах) Apple получает на продажах за рубежом.

Замедление темпов роста экономики Китая. Это снижает спрос на товары Apple.

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Но и у самой компании дела идут не слишком хорошо. В начале января гендиректор Apple Тим Кук опубликовал открытое письмо инвесторам, после чего акции компании упали на 9%. Кук рассказал, что прогноз по выручке в первом квартале сокращен с вилки 89-93 миллиарда долларов до 84 миллиардов. Главная причина - низкие продажи на развивающихся рынках, в том числе это касается последних новинок компании. Это важно не только само по себе, но и потому что новые телефоны стимулируют приобретение других продуктов компании: часов, наушников, подписок на Apple Music и так далее.

Дело дошло до того, что вопросы о некогда самой дорогой компании мира задают президенту США. Он (на словах) поддерживает и Тима Кука, и Apple. В начале января Трамп заявил, что Apple — “отличная компания“ и напомнил, что за время его президентства ее акции выросли на сотни процентов.

Журналисты тут же поймали Трампа если не на лжи, то на очень сильном преувеличении. На самом деле, стоимость акций Apple с того времени, как Трамп стал президентом, поднялась всего лишь на 20%. Даже если не считать падение последних месяцев, рост составит 90% — но никак не сотни.

Кроме того, поддержка со стороны Трампа может привести Apple к новым издержкам, ведь президент каждый раз настаивает на том, чтобы компания перенесла производство из Китая в США. В начале января Трамп повторил это еще раз: “Не забывайте - Apple производит свои товары в Китае. Я говорил Тиму Куку - моему другу, которого я очень люблю - производите в США. Постройте большие, прекрасные заводы, которые будут простираться на мили. Постройте их в США… Китай - главный бенефициар Apple, а не мы“.

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Да, акции Apple подешевели на треть, но большинство аналитиков уверены, что у компании все будет хорошо. У нее по-прежнему есть огромная подушка безопасности из денег, заработанных в предыдущие годы (более 200 миллиардов долларов), она по-прежнему генерирует прибыль. К тому же инвесторы часто скидывают акции компании через месяцы после презентации новых продуктов - и начинают покупать их, когда близится выход очередных айфонов.

В итоге 49% аналитиков по-прежнему рекомендуют покупать акции Apple, остальные 51 - держать имеющиеся, и никто - продавать. Для Apple это могут быть низкие цифры (еще в августе покупать ценные бумаги рекомендовали 63% аналитиков), но в целом это означает, что еще большего падения на длинной дистанции можно не опасаться.

Напомним, ранее сообщалось, что Facebook потерял почти $17 млрд после квартального отчета.

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