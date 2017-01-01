День в истории: Самый первый iPhone

В этот день, 9 января, произошли такие события.

Безопасная лампа с металлической сеткой

Безопасная лампа wikipedia.org

Изобретена английским физиком Гемфри Дэви в 1815 году и названа в его честь. 30 ноября 1815 года в Ньюкасле независимо от Дэви аналогичную лампу изобретает тогда еще неизвестный инженер Джордж Стефенсон. Сравнение ламп обеих конструкций показало, что они в целом аналогичны, хотя лампа Стефенсона оказалась безопасней. Вопрос, кто из этих двух инженеров первым изобрёл лампу, остался нерешённым; сами авторы не настаивали на своём первенстве.

9 январа 1816 английские шахтеры впервые использовали безопасную лампу с металлической сеткой для работы в шахтах.

Полет на автожире

Автожир wikipedia.org

В 1922 году Хуан де ла Сиерва создал автожир, летательный аппарат тяжелее воздуха.

Подъемная сила автожира создавалась при помощи большого несущего винта, который располагался над фюзеляжем и вращался под действием набегающего потока воздуха.

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9 января 1923 года ла Сиерва совершил первый полет на автожире.

Переехав в 1925 году в Англию, при поддержке шотландского промышленника Джеймса Г. Вейра, основал компанию Cierva Autogiro Co., которая строила автожиры вместе с компанией Avro Aircraft.

Сиерва погиб 9 декабря 1936 года в авиакатастрофе самолета Douglas DC-2 KLM PH-AKL в Кройдоне, Англия. Его пережили отец и дядя, которые вскоре после этого были убиты республиканцами.

В память о его заслугах в 1954 г. Франко пожаловал всем потомкам его вдовы (которые не являются, таким образом, прямыми потомками летчика) специально учрежденный титул графа де ла Сьерва.

Первый iPhone

iPhone ebay.com

Первый iPhone был представлен Стивом Джобсом 9 января 2007 года на конференции Macworld Conference & Expo в Сан-Франциско. В своем выступлении Джобс сказал: “Я с нетерпением ждал этого в течение двух с половиной лет“ и “сегодня Apple собирается переизобрести телефон“.

Джобс представил iPhone как сочетание трёх устройств: “широкоэкранный iPod с сенсорным управлением“, “революционный мобильный телефон“ и “прорывной интернет-коммуникатор“.

iPhone начал продаваться 29 июня 2007 года в США, где тысячи людей, как сообщалось, выстроились в очереди за несколько дней до выпуска. Чтобы избежать повторения проблем с выпуском PlayStation 3, были наняты свободные сотрудники полиции для охраны магазинов в течение ночи. В четвертом квартале 2007 года iPhone стал продаваться в Германии, Франции и Великобритании на эксклюзивных правах с операторами T-Mobile и O2.

Смотри полную версию презентации iPhone:

Напомним, днем ранее мы вспоминали маятник Фуко и рождение Стивена Хокинга.

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