Японский миллиардер установил рекорд по количеству ретвитов

В Twitter установлен рекорд.

Твит японского миллиардера Юсаки Маэдзавы ретвитнули почти 5,5 млн раз. Такое стало возможно потому, что основатель онлайн-магазина одежды Zozo Inc решил отметить успех своего магазина и пообещал подписчикам 100 миллионов иен ($925000). Но они разойдутся только между сотни пользователей, которые репостнули его твит.

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"Новогодняя распродажа в ZozoTown стала самой быстрой в истории. Мы заработали 10 миллиардов иен. Поэтому я распределю 100 миллионов между 100 участниками розыгрыша. Чтобы стать участником просто репостните этот твит до 7 января. Я лично поздравлю победителей", - сказано в твите.

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Напомним, именно Маэдзава станет первым космическим туристом, который облетит вокруг Луны.

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