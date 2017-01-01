Бенгальские огни в розетке: Эксперимент

Как поведут себя предметы при воздействии тока?

Блогеры из Live Today решили поиграться напряжением 220 вольт и проверить, что будет если в розетку залить воду, засунуть бенгальские огни и прочее.

Только не вздумайте повторять это дома!

Напомним, ранее блогеры проверяли, что будет, если лизуна сунуть в розетку.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на страницу Bigmir)net в Facebook: facebook.com/bigmir.net.