Бенгальские огни в розетке: Эксперимент
Как поведут себя предметы при воздействии тока?
Блогеры из Live Today решили поиграться напряжением 220 вольт и проверить, что будет если в розетку залить воду, засунуть бенгальские огни и прочее.
Только не вздумайте повторять это дома!
Напомним, ранее блогеры проверяли, что будет, если лизуна сунуть в розетку.
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