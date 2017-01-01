Вслед за Apple Samsung заявила о сильном падении продаж

Компания обратилась к инвесторам.

Предыдущий финансовый квартал для Samsung завершился рекордной прибылью. Но уже спустя три месяца все кардинально изменилось.

Как и Apple, руководство Samsung опубликовало обращение к инвесторам и предупредило об ожидаемом падении прибыли. Результаты действительно плачевные.

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По сравнению с 2017 годом, объем продаж снизился на 11% до $52.5 млрд, операционная прибыль упала на 29% (до $9.6 млрд).

Причинами падения выручки Samsung называет низкий спрос на чипы памяти и усиление конкуренции на рынке смартфонов. Apple же уверена, что главным "виновником" сложившейся ситуации стал Китай.

До конца текущего финансового квартала ситуация останется неизменной. Улучшений стоит ждать лишь во второй половине года. Samsung делает ставку на популяризацию 5G-сетей и выпуск складных гаджетов.

Напомним, ранее сообщалось, что iPhone X вернут в продажу из-за провала iPhone Xs.

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