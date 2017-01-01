Создана система беспроводной зарядки для дронов

Такие станции позволят дронам вообще не приземляться.

В то время как компания BShark работает над созданием альтернативных источников топлива, основанного на водороде, для обеспечения полета беспилотников с длительным сроком службы, в GET решили сконцентрироваться на зарядке батарей непосредственно в воздухе. Зарядное устройство выглядит достаточно просто: это шестиугольная рама из проводов на опорах диаметром примерно 10 метров, похожая на частично построенную беседку. При включении оно создает электромагнитное поле в воздухе в площади станции. Дрон, оснащенный специальными антеннами, заряжается, пролетая в зону действия энергетического облака. Такое зарядное устройство может передать до 12 киловатт мощности при КПД около 80 процентов – восьми минут зарядки будет вполне достаточно для того, чтобы дрон продержался в воздухе около получаса.

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Внутри периметра станции могут одновременно заряжаться сразу несколько дронов, а само устройство достаточно портативно, поэтому его можно настраивать и перемещать по мере необходимости. В компании заявили, что их основной задачей теперь станет создание полноценной системы для дальних и долгосрочных автономных миссий беспилотников. Эти зарядные станции будет необходимо установить на определенном расстоянии друг от друга, чтобы дроны получили возможность постоянно исследовать ту или иную область, лишь прерываясь для быстрой перезарядки и не испытывая необходимости в том, чтобы человек собственноручно сменил им аккумулятор.

Подобная зарядная станция компании GET и два специализированных беспилотника, каждый из которых способен переносить груз в семь килограммов будет стоить порядка 120 тысяч долларов. Сейчас технология находится лишь на стадии разработки, и время ее появления на рынке пока неизвестно.

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Трудно переоценить то, как беспилотники, которые способны самостоятельно заряжаться в воздухе, могут изменить и повлиять на наш мир, ведь наряду с явными плюсами таких дронов (доставка посылок, операции по поиску и спасению людей) следует учитывать и возможности применения в военной сфере и наблюдения за гражданами. Беспилотник, который может никогда не приземляться, был бы очень полезен для кинопроизводства и спортивных репортажей, однако специалисты предупреждают, что в этой технологии не менее заинтересованы и военные.

Создана система беспроводной зарядки для дронов 0:00 / 06:08

Напомним, ранее сообщалось, что для дронов разработали многоразовые парашюты.

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