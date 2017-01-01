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Видео дня: Дед Мороз Битва Магов и Прощай, Гундяй

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В трендах - обзор фильма и разбор получения Томоса для Украины.

[BadComedian] - Дед Мороз БИТВА МАГОВ (отмороженное фэнтази)

Новый обзор от Евгена Баженова посвящен новогоднему фильму Дед Мороз: Битва магов. Кинокритик назвал этот фильм новогодним трешем, сравнив его с Тором, Мстителями и другими фильмами. 

Прощай, Гундяй! Украинская церковь получила независимость от Москвы

Вселенский патриарх подписал Томос об автокефалии Православной церкви Украины. Канал Om TV сделал нарезку видео, посвященное реакции российских СМИ на это событие.

Напомним, ранее в тренды попали Голубой Ургант и Kyivstoner на Зе Интервьюер.

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Теги: видео, видео дня, тренды Youtube, Bad Comedian, Томос
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